El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha respondido este viernes al tuit que publicó el líder de VOX, Santiago Abascal, en el que daba su opinión acerca de la vestimenta del líder de Unidas Podemos. "Ten tú la decencia de hablar como un vicepresidente. Ten tú la decencia de respetar al Rey, a la Justicia y al pueblo español como un vicepresidente. En definitiva, no seas tan indecente Pablo Iglesias", escribió Abascal en un tuit.

En definitiva, no seas tan indecente Pablo Iglesias. https://t.co/SaQVvknwuJ — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 8, 2020

Sin embargo, el líder de Unidas Podemos le ha contestado en tono de sorna, rescatando una llamativa imagen del propio Abascal luciendo un morrión -un casco propio de los Tercios- en la cabeza. "La dignidad no se mide por la vestimenta Abascal. Eso sí, con casco de los tercios (y sin haber hecho la mili) no me verás", escribió, junto a un icono guiñando el ojo.

La imagen empleada por Iglesias para su irónica respuesta al líder de Vox la publicó el propio partido de Abascal el año pasado, en respuesta a un tuit de Pablo Casado en el que el líder del PP aludía a la Reconquista.

