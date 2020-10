El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado a día de hoy otro confinamiento total como el que España vivió en la pasada primavera. Sin embargo, ha hecho una llamada a la concienciación colectiva de cara a los próximos meses: "Esto no se arregla en 15 días, ni en España ni en Europa", ha subrayado el ministro, que ha avanzado que vienen unos meses complicados en los que habrá que aplicar "medidas quirúrgicas" durante periodos cortos de tiempo. Con la vista puesta ya en diciembre, ha advertido de que "esta no será una Navidad normal" y ha expresado su confianza en disponer de una vacuna lo antes posible. Quizás sea "un regalo de Navidad", ha dicho.

Illa ha hecho todas estas consideraciones este viernes en una entrevista en Rac-1 en la que ha mostrado su apoyo a las medidas restrictivas acordadas por el Govern en Cataluña. "Cataluña ha hecho una valoración de la situación, tanto la 'consellera' de Salut como a nivel técnico. Como siempre, apoyo este tipo de medidas. Hemos de confiar en los responsables de Sanidad", ha dicho el ministro, que se ha mostrado partidario de las actuaciones preventivas.

Preguntado sobre la posibilidad de otro confinamiento total, Illa lo ha descartado. "Descarto un confinamiento domiciliario a fecha de hoy. No es necesario llegar a este punto. Ya hemos resuelto brotes importantes", ha dicho.

Ha subrayado que esta segunda ola no es como la primera pero ha advertido de que vienen semanas y meses complicados en los que se deberán tomar medidas en toda España: "En las próximas semanas y meses habrá que tomar medidas quirúrgicas porque necesitamos tener margen de actuación y de reacción. Nos viene un periodo largo de tiempo hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz. Y entonces, necesitaremos unos meses para suministrarla". En este sentido el ministro ha pedido a la población un ejercicio de concienciación y de corresponsabilidad. "Esto no se soluciona en 15 días, ni en Cataluña, ni en España ni en Europa. La situación es preocupante y tenemos que tomar precauciones y tomárnoslo seriamente", ha remachado.

La vacuna, "regalo de Navidad"

Respecto a las celebraciones navideñas, Illa ya ha avanzado que esta "no será una Navidad normal" aunque se tendrá que ver cómo se celebra. "No quiere decir que no podamos disfrutarla. Se trata de llegar a estas fechas en las mejores condiciones posibles. Por eso es importante que hasta entonces tomemos medidas", ha insistido.

Ha expresado su confianza en que la vacuna llegará pronto. "No está descartado que la vacuna sea un regalo de Navidad", ha dicho el ministro, que ha explicado que uno de los contratos firmados por el Gobierno contempla unos tres millones de dosis para España. "Hay que esperar a noviembre para tener las primeras impresiones. Si supera los análisis clínicos, la podríamos tener pronto", ha dicho. "Si llega la vacuna, la situación será muy diferente de la que tenemos ahora". Y ha asegurado: "Si no es en diciembre, será a principios de año porque hay un esfuerzo internacional muy potente".