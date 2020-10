“Canarias se está convirtiendo en la nueva Lampedusa”, según Abascal

El líder de Vox había dicho en su primera intervención que a la “mafia del anarcosocialismo” del Gobierno se suma su “alianza con la mafia de los traficantes de seres humanos” que “ha generado un efecto llamada”. “El hampa migratoria apoya y promueve la invasión de nuestras costas”, afirmó mientras acusaba al Ejecutivo de ser el responsable “de las tragedias del Mediterráneo”. Luego le dijo a Sánchez que “hay que blindar las fronteras y nuestros mares” pero también “proteger a nuestra policía y a la Guardia Civil contra esas avalanchas que entran por nuestras fronteras de forma masiva e ilegal”.

El presidente aseguró que el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “está trabajando allí junto con el resto del Gobierno”, e insistió en la tesis de que “el número de migrantes llegados a España durante los nueve primeros meses del año es la cifra más baja de los últimos tres años”. “Algo tendrá que ver la política de inmigración que estamos implementando desde el Gobierno, que no se centra únicamente en la dimensión de lucha contra la inmigración irregular, sino que habla con los países de origen y de tránsito, que trata de reforzar esa cooperación”. Sánchez recordó sus viajes a Argelia y a Mauritania, y dijo que “cuando no estoy yo, está el ministro del Interior, y otros representantes para reforzar esa corresponsabilidad que tenemos todos los países en relación con la migración”.

Abascal también entró en polémica en materia con la diputada de CC, Ana Oramas, a la que acusó de no hablar de este asunto en su primera intervención para rechazar la moción de censura. El líder de Vox dijo que “los hoteles ya no están llenos de turistas por la acción del Gobierno, y están llenos de inmigrantes ilegales. Los canarios están preocupados con la avalancha masiva de pateras y que está llevando a muchos canarios a tener que ir a buscar trabajo a otros lugares fuera de las Islas”. “Combatir la inmigración ilegal no es racista”, se defendió Abascal.

Oramas acusó a Vox de mentir cuando hablan de que los migrantes propagan el coronavirus en Canarias o de que quitan trabajo a los canarios. Argumentó que a todos ellos se les hacen test PCR cuando son atendidos en territorio canario. “Estamos reclamando al Gobierno que actúe y mientras usted monta este teatro (por la moción) tenemos en Canarias 30.000 personas más en ERTE desde hace dos semana y tendemos la mano al Gobierno y en Bruselas para resolverlo”, dijo Oramas. Como colofón, la diputada recalcó que las críticas de CC a la actuación de Sánchez “no implica que nosotros apoyemos el que se pregunte a la gente otra vez en este país en qué sitio nació, en qué Dios cree y a quien ama. Ese modelo de país no es el nuestro”.