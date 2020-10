Podemos no comparte la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de dejar en el aire la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pide por ello mantenerla, revela a Efe la coportavoz del partido, Isa Serra, que lo cree "la única manera" de hacer frente al veto del PP a Podemos.

"Lo que tiene que pasar es que siga debatiéndose esa ley, porque es la única garantía para que el PP no bloquee la renovación (del CGPJ) ni ahora ni dentro de unos años", asegura Serra en una entrevista con Efe, preguntada por si cree que el presidente del Gobierno se equivocó al ofrecer al PP dejar en suspenso esa norma a cambio de retomar la negociación.

Una diferencia que la formación liderada por Pablo Iglesias no ha trasladado aún al presidente del Gobierno. "No hemos podido hablar todavía respecto a esto", reconoce.

El presidente del Gobierno propuso el jueves al líder del PP parar la tramitación de la reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ para ponerse a negociar y conseguir la renovación de este y los demás órganos constitucionales.

Pero, a juicio de Podemos, el rechazo del PP a que ellos estén presentes en las negociaciones "es la demostración de que lo que quieren es politizar y controlar la Justicia" y por eso insisten en mantener la propuesta que permitiría que los socios de investidura, sin el PP, renovasen el órgano de Gobierno de los jueces.

"Utilizan todos los medios para tratar de boicotear al Gobierno de coalición", sostiene Serra respecto al PP, un partido que a su juicio no asume "su papel de oposición".

"No puede suceder que haya un grupo que esté vetando a otro grupo", expone Serra, que por eso defiende que la única manera de hacer frente a "los vetos del PP" es mantener la reforma legislativa para que se pueda renovar a doce de los veinte miembros del CGPJ por mayoría absoluta, en lugar de los dos tercios que se necesitan.

Porque ahora, se queja Serra, "una minoría del Congreso impide una renovación".

La también portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid considera que en la Transición hubo "resistencias" para avanzar en algunos órganos y en concreto -dice- "en la Justicia hubo limitaciones".

Preguntada sobre las críticas del CGPJ a Iglesias por generar "sospechas" sobre la independencia judicial, dice Serra que "no es casualidad que esté controlado por el PP" y apunta que hay otros jueces que han apoyado el derecho del vicepresidente a la libertad de expresión.La hipotética dimisión de Iglesias

Aunque insiste en la línea del partido de que la imputación de Iglesias por parte del Tribunal Supremo "no va a suceder" porque "sería una aberración" y un "escándalo internacional", Serra va un paso más allá y afirma que "no se entendería" que el vicepresidente dimitiese en el caso de que finalmente fuese investigado.

"No, no, creo que no se entendería. Ya ha pasado en otras ocasiones. Vicky Rosell fue imputada por el Supremo, tuvo que dimitir y finalmente lo que pasó, después de que mucha gente pensase que Rosell era culpable de algo, fue que el juez fue condenado", dice Serra en referencia a la condena al magistrado Salvador Alba por conspirar contra la exjueza Rosell tras su salto a la política de la mano de Podemos.

"Estamos hablando que el juez García Castellón ha pedido al TS que impute a Iglesias después de que la Audiencia haya pedido devolver la condición de perjudicado, sin consultar a la Fiscalía", señala Serra, que defiende que se ha "fabricado un caso" con las "prácticas mafiosas" del excomisario Villarejo.

"Todo tiene un límite y creo que el Supremo no va a avanzar por esa vía", mantiene la coportavoz de Podemos, para quien una imputación sería "la demostración de que los tribunales en este país no toman las decisiones correctas".