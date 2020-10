JxCat ha forzado la dimisión del portavoz del partido en el Parlament, Eduard Pujol, y le ha suspendido cautelarmente la militancia en Junts tras recibir denuncias internas por acoso sexual. El partido había comunicado en una breve nota de prensa que el ya exdiputado dejaba su escaño en la Cámara catalana por "motivos personales", pero en una rueda de prensa posterior la vicepresidenta y portavoz de Junts, Elsa Artadi, ha explicado que su abandono es fruto de estas denuncias.

Según Artadi, el secretario general de la neonata formación, Jordi Sànchez, recibió informaciones el domingo -durante un permiso penitenciario- sobre "hechos que pueden apuntar a acoso sexual" por parte de Pujol, por lo que el grupo parlamentario se ha reunido de forma urgente esta mañana, encuentro en el que Pujol ha decidido dejar su escaño. Además, Junts le ha suspendido cautelarmente la militancia y se ha puesto a disposición de las víctimas para que acudan a la Justicia. "La información que tenemos es suficientemente grave y urgente para que el partido suspenda cautelarmente de militancia a Pujol. Entendemos que no nos compete a nosotros abrir una investigación, es la Justicia quien tiene que aclarar los hechos. Una investigación interna del partido podría ser considerado como un encubrimiento de los hechos", ha defendido Artadi. Por ahora, no hay denuncia ante los tribunales.

La portavoz ha evitado dar detalles sobre las agresiones, pero ha confirmado que se trata de más de una denuncia, si bien ha insistido en que "la renuncia no implica asunción de culpa por su parte". Junts aún no tiene un protocolo contra las agresiones machistas en sus filas pero según Artadi eso no ha impedido que se actue con "contundencia".

La decisión de dejar su acta de diputado tiene efectos desde este mismo lunes 26 de octubre y la hasta ahora portavoz adjunta de JxCat, Gemma Geis, le sustituirá como portavoz del grupo parlamentario y el diputado Josep Maria Forné asumirá el cargo de portavoz adjunto. En cuanto al escaño, la siguiente en la lista es Maria Senserrich, exdirigente del PDECat, pero el partido aún no ha comunicado quién recogerá el acta.

Pujol se unió como independiente a la candidatura de JxCat en las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, encabezada por el expresidente Carles Puigdemont, y ha sido portavoz adjunto y después portavoz del grupo. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona, fue redactor de deportes en Catalunya Ràdio y posteriormente director de la cadena RAC-1, cuyo cargo dejó para dar el salto a la arena política.