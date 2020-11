La desconfianza está al alza. Y con ella gana peso la sospecha de que alguien está conspirando contra nosotros. Para los simpatizantes de Trump en todo el mundo el origen geográfico de la pandemia no es producto de la casualidad. Lo recuerdan cada vez que nombran el virus. Los llamados negacionistas denuncian que somos víctimas de una gran manipulación. Por su parte, los cultivadores de la difusa e inquietante biopolítica, un enfoque en pleno avance, acarician en sigilo la oportunidad única que les brinda esta situación de confirmar sus teorías sobre la administración de nuestras vidas, en el sentido físico del término, por el Gobierno. Sin embargo, por el momento nadie ha demostrado que la pandemia sea un experimento de laboratorio, planificado y controlado con fines inconfesables. Al contrario, la reacción de las sociedades a la propagación del virus constituye una experiencia irrepetible, por varias razones, que nos ofrece mucho que aprender.

El presidente del Gobierno ha repetido hasta la saciedad la idea de que la pandemia nos ha sumido en una crisis sin precedentes, que requiere una réplica asimismo excepcional. El ministro de Sanidad y la portavoz gubernamental, empleando un tono a veces dramático, después de dar casi por resuelto el problema en el verano, volvieron a insistir en la gravedad de la situación cuando las cifras que facilitan cada día advertían de la fuerza y la velocidad con que el virus atacaba de nuevo. Resulta por ello desconcertante la actuación del Gobierno a partir de la primera ola, transfiriendo la responsabilidad de combatir la pandemia a las comunidades autónomas, pero reservándose el poder de intervenir en última instancia, lo que hizo finalmente en Madrid y luego en todo el país. No es fácil precisar si la declaración del nuevo estado de alarma parte del ejecutivo o es una petición de las comunidades autónomas. La actitud pasiva del presidente del Gobierno en el debate del Congreso que concluyó con la aprobación del decreto no despeja las dudas.

El que fuera ministro de Educación, José Ignacio Wert, opina en su libro Los años de Rajoy que el PP gobernó lo mejor que supo, pero se olvidó de hacer política y lo pagó caro. Pedro Sánchez hace política sin descanso, en cualquier circunstancia, y de una forma muy sofisticada. En la gestión de la pandemia, asume el protagonismo u obliga a otros a hacerse cargo, según dicte el criterio político. Parece claro que una situación tan extremadamente difícil para el país exige del Gobierno la máxima implicación, sobre todo si deben coordinarse diecisiete mesogobiernos y los confusos ciudadanos claman por unas directrices claras.

Pero ocurre que tan insólito como es el trance que atraviesa el país, es el propio Gobierno. Y no por ser una coalición, sino por depender de fuerzas antagónicas, como son los independentistas catalanes, y en algunos puntos Podemos, respecto del PSOE. En realidad, lo que une a los partidos que sostienen a Pedro Sánchez, más que el propósito de ejecutar un catálogo coherente de políticas, son las recompensas del poder y el rechazo al PP. En tales condiciones, la continuidad del Gobierno no está asegurada. El PNV votó una moción de censura contra el mismo gobierno con el que días antes había firmado unos presupuestos y los independentistas catalanes no vacilaron en provocar unas elecciones solo meses después de escoltar al líder socialista hasta La Moncloa. Llega el debate presupuestario, el ser o no ser del Gobierno, que no disfruta de una posición holgada por ningún lado, y su prioridad es prolongar su permanencia. La llamada a la unidad, una actitud muy calculada ante la pandemia, la reanudación de las conversaciones con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, tienen el objetivo principal de afianzar al Ejecutivo y procurarle un clima favorable y mínimamente estable. El aparatoso choque habido en la derecha y la ruptura del grupo parlamentario de JxCAT le darán al menos un breve respiro.

No se recuerda el caso de un gobierno que en una coyuntura similar actuara de manera tan sinuosa y reservada como lo está haciendo el gobierno español. A Pedro Sánchez podría sucederle lo contrario que a Rajoy; que, entregado a la política, se olvide de gobernar. El estado de alarma es una prórroga para el Gobierno. Será sometido a un control bastante laxo en el Congreso, en primer lugar porque no está bien definido quién es el responsable que debe rendir cuentas y, además, porque los grupos han sido complacientes en esta cuestión. Pedro Sánchez ha conseguido ampliar sus opciones parlamentarias. La respuesta menos previsible está a pie de calle.