El exnúmero 2 de Interior Francisco Martínez intentó sin éxito que el Partido Popular le incluyese en alguna de sus listas electorales para sortear la imputación en el caso Kitchen, el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que investiga la Audiencia Nacional.

Según publica este lunes 'El País', Martínez reclamó al actual secretario general del PP, Teodoro García Egea, y al expresidente Mariano Rajoy figurar en alguna de las papeletas electorales la pasada primavera -al Congreso, al Senado o a la Asamblea de Madrid- con el objetivo de mantener el aforamiento y evitar ser investigado.

Así lo recogerían, según 'El País', los mensajes de móvil incluidos en un informe de Asuntos Internos trasladado al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón. El informe analiza mensajes del móvil de Martínez, incautado en marzo.

El exnúmero dos del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz no logró su propósito y se quejó ante una excolaboradora. "Yo no soy afiliado del PP y los papeles me importaban una higa", escribió según 'El País', denunciando que sí mantuviesen al exministro y a quien fuese su director general de Policía, Ignacio Cosidó, aunque el PP excluyó a ambos de las listas.

'El País' revela asimismo mensajes enviados a un policía, Pedro Agudo, pidiéndole que intercediese ante el juez García Castellón para que cerrase la investigación. "Intento ir en las listas por el asunto judicial... Habla con Manolo para que cierre esa mierda", mensajeó Martínez el 19 de febrero de 2019.

El pasado jueves en su declaración como imputado, Martínez aseguró ante el juez que el exministro de Interior conocía la operación Kitchen, aunque la consideraba legal, y defendió que el espionaje buscaba vigilar un presunto blanqueo por parte de Bárcenas y no localizar documentos que pudiesen comprometer a dirigentes del PP.

En su declaración como imputado el pasado viernes, Fernández Díaz negó haber conocido la existencia de una operación para espiar a Bárcenas y defendió que no había recibido instrucciones al respecto, ni del expresidente Mariano Rajoy ni de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El magistrado que investiga Kitchen enmarca esta operación entre el 11 de enero de 2013 y el 18 de noviembre de 2016 y considera que desde Interior se habría "coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad".

Los investigadores sospechan que esa supuesta operación parapolicial de espionaje a la familia de Bárcenas, pagada con fondos reservados, tendría como objetivo hacerse con documentos comprometedores para dirigentes del PP.