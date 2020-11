El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha descartado este jueves los confinamientos domiciliarios solo en algunas comunidades autónomas porque esta medida tiene "un efecto dominó difícil de controlar" y ha de aplicarse con carácter general en todas.

"No podemos forzar medidas que, queramos o no, han de ser de implantación generalizada en toda España", ha subrayado en la rueda de prensa en la que informa de la evolución de la pandemia en nuestro país al ser preguntado por las peticiones que han hecho Asturias y Ceuta para poder hacer este tipo de confinamientos.

Simón ha insistido en que, aunque "no se descarta ninguna medida", por ahora ésta no es necesaria y las comunidades aún tienen margen de maniobra para establecer acciones para atajar la propagación del virus antes de llegar a este extremo.

"Debemos ser comedidos, no debemos poner todas las medidas cuando la situación no las requiere", aunque también es verdad que "no podemos retrasarnos", ha subrayado.

En todo caso, si solo se aplicase el confinamiento domiciliario "en una o dos comunidades" sería muy "difícil que no hubiera que extenderlo a todas". "Es una especie de dominó que es complicado controlar", ha añadido.

"No es una carrera a ver quién implementa mayor número de medidas, sino un equilibrio adecuado entre medidas y vida económica y social que tenemos que desarrollar", ha concluido.