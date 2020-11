El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, acompañado de otros diputados de esta formación, ha presentado en el Registro de la Cámara autonómica una enmienda a la totalidad de los presupuestos elaborados por el Gobierno de PP y Ciudadanos para 2021.

La iniciativa ha sido presentada pocos minutos antes del mediodía, momento en el que expiraba el plazo para registrarla, y se suma así a las ya anunciadas por parte de PSOE, de forma que serán tres las enmiendas a la totalidad que se debatan en el pleno del Parlamento previsto para el próximo miércoles.

Los doce diputados de Vox en el Parlamento andaluz -ahora son once al estar una parlamentaria en el grupo de no adscritos-, que propiciaron la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, son clave para aprobar las cuentas de la comunidad andaluza, ya que los dos partidos del Gobierno no cuentan con la mayoría absoluta.

En declaraciones a los periodistas Hernández ha asegurado que su formación ha esperado "hasta el último momento" pero no ha recibido "un 'feed-back' por parte de la Junta ni de los partidos que la sustentan".

"Curiosamente, todo el mundo quería llegar a un acuerdo pero tenía preparadas las enmiendas, y nosotros, que hemos sido los que estábamos a la espera de que se nos hablara de esos posibles acuerdos con los otros grupos, al final nos hemos visto obligados a presentar también una enmienda a la totalidad", ha argumentado.

El portavoz de Vox ha asegurado que "desde ahora mismo" su grupo está "a disposición" del Gobierno andaluz y especialmente de la Consejería de Hacienda, que tiene en su poder las medidas que solicita la formación de Santiago Abascal en "un documento en el que aparecen perfectamente desglosadas".

"Esperamos su respuesta", ha dicho el diputado cordobés, que ha añadido que "la pelota la tenía la Junta en su tejado antes y la sigue teniendo ahora en cualquier caso".

"Si vamos a endeudarnos, que no sea nunca para financiar gasto corriente y que esas inversiones palíen la difícil situación que están pasando muchos de nuestros sectores productivos, de los que depende que las cifras de desempleo no lleguen a unos números insoportables", ha finalizado.

Además, Hernández ha advertido a la Junta que su grupo no firmará ningún acuerdo con el Gobierno de PP y Cs para aprobar los presupuestos de 2021 mientras se mantengan negociaciones con otras formaciones políticas.

Ha detallado que desde antes del verano se ha venido trabajando con la Consejería de Hacienda sobre las cuentas del próximo año y que "por razones extrañas y quizás ajenas a la propia Junta, desde septiembre se ha metido en un mismo saco a los tres partidos extra gubernamentales".

"Desde el Gobierno andaluz se han estado haciendo continuos llamamientos a la izquierda, solicitando sus aportaciones con más interés e incluso con más delicadeza que la dedicada a Vox", se ha quejado Hernández, que ha añadido que en esa situación "de nada sirve que se diga que somos el socio preferente".

A su juicio ha sido "evidente" la "nula disposición" del PSOE y de su líder regional, Susana Díaz, a pactar las cuentas, por lo que ha lamentado que la Junta "ha perseverado en el error, otorgando al Partido Socialista y a Díaz una importancia de la que carecen en este momento".

Por ello ha advertido que "no tiene mucho sentido" que la Junta siga llamando al PSOE, que defiende un modelo "en las antípodas" de el de Vox, al mismo tiempo que se pide el apoyo de esta formación.

Ha detallado que "tampoco ayudaron" las declaraciones "despectivas" hacia Vox del secretario general del PP, Teodoro García Egea, al que ha asegurado que "uno no deja de ser la derechita cobarde por emplear un tono chulesco, porque eso muchas veces denota más miedo que otra cosa".

"Que no pierdan de vista que, cuando alguien quiere algo de alguien en concreto, tiene que pedírselo a ese alguien concreto y hacerlo con la debida educación", ha sentenciado el portavoz de Vox.