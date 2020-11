La Xunta no ha autorizado a los herederos de Franco a trasladar las estatuas del Mestre Mateo que permanecen en el Pazo de Meirás, en base a las medidas cautelares determinadas por el juzgado coruñés mientras se realiza el inventario de la que fuera residencia de verano del dictador.

Fuentes del Gobierno gallego informan este viernes de esta solicitud de la familia Franco que no puede ser atendida, porque no se permite la retirada de bienes del pazo, ubicado en Sada (A Coruña), hasta que no finalice el inventario que realizan técnicos de Patrimonio y cuya duración estimada es de veinte días. "En tanto este inventario no se finalice y el juzgado no lo autorice expresamente los propietarios no pueden retirar o trasladar ningún tipo de bien de la finca", añaden las fuentes.

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de A Coruña pretende con estas medidas cautelares "preservar la integridad" del inmueble antes de que el próximo 10 de diciembre, previsiblemente, se ejecute provisionalmente la sentencia que declara que es público y de que la familia Franco proceda a su entrega de forma voluntaria.

Las estatuas de Abraham e Isaac disfrutan de la máxima protección gracias a la declaración de bien de interés cultural (BIC) aprobada por la Xunta el año pasado y esto supone deberes legales para los propietarios, entre ellas, la obligatoriedad de comunicar previamente cualquier posible traslado.

En concreto, detalla la Xunta, la Ley 5/2016 de 4 de mayo del Patrimonio Cultural de Galicia recoge que el traslado de bienes muebles declarados de interés cultural, como es el caso de ambas estatuas, "deberá ser autorizado por la Consellería competente en materia de patrimonio cultural y anotado en el Registro de Bienes de Interés Cultural".

La Xunta entiende que la coordinación, colaboración y unidad de acción debe seguir siendo la "hoja de ruta" hasta la entrega provisional del pazo al Estado y por ello colabora en todo el proceso judicial "con la intención de avanzar en la defensa de los intereses del patrimonio público".

Dicho trabajo coordinado incluye la creación de un grupo de expertos con el Ayuntamiento de Santiago, que ya comenzó a trabajar para analizar el proceso de recuperación de las estatuas ante la nueva documentación existente y, por otra parte, se está avanzando en la protección de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

En este sentido, el Gobierno autonómico inició de manera urgente el proceso para declararla BIC con la intención de que el expediente se incoe en los próximos días, e incluye los más de 7.000 volúmenes que custodia la Real Academia Gallega (RAG) y los alrededor de 3.000 que se encuentran en Meirás. La declaración supondrá blindar su protección y garantizar el acceso por parte de la ciudadanía como una única colección.