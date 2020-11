El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recordado que 40 "valientes" políticos fueron asesinados por ETA por "defender la libertad y la democracia española". "Bildu justifica y reivindica ese terror, y esa es su responsabilidad. Por eso no se puede pactar con ellos", ha señalado Casado en una publicación en su cuenta de Twitter.

Así lo ha manifestado este domingo el líder popular, en respuesta a las palabras del ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien afirmaba en una entrevista en El País que EH Bildu ha tenido "más sentido de la responsabilidad" que el PP con los Presupuestos Generales del Estado.

"40 valientes políticos fueron asesinados por ETA por defender la libertad y la democracia española. Eran del PP, UPN, UCD y PSOE, inocentes como otras 800 víctimas. Bildu justifica y reivindica ese terror, y esa es su responsabilidad. Por eso no se puede pactar con ellos. #BastaYa", ha publicado Casado.

Además de Casado, varios dirigentes del PP han reaccionado a las palabras del ministro socialista. "Se estudiará en los libros de historia el proceso por el que un partido centenario que gobernó España se convirtió en la marioneta de Bildu", ha apuntado el secretario general de partido, Teodoro García Egea, en Twitter.

Gamarra lo ve indecente

La portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha cargado contra el PSOE "en manos de Sánchez" por creer que EH Bildu se ha comportado de manera más responsable que el PP al apoyar los Presupuestos de 2021: "No hay decencia ya con tal de estar en el poder".

"La deriva del PSOE en manos de Sánchez no tiene límites morales", ha dicho Gamarra a través de su cuenta de Twitter. Gamarra ha criticado que los socialistas pongan por delante a quienes no condenan el terrorismo, con más de 850 personas asesinadas en España, "que a un partido que ha luchado contra él". El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha acusado al Partido Popular de querer "cubrir su irresponsabilidad" por no apoyar los Presupuestos, lo que hace que "otros apoyos adquieran un valor que no tendrían si el PP hubiera sido responsable".