Carmen Calvo: "La obligatoriedad de las vacunas no es legalmente posible"

Calvo es la mano derecha del presidente. Le acompañó en la aventura de las primarias de 2017, fue su fontanera cuando tocó pactar con el Gobierno del PP el 155, ganó poder y se convirtió en su número dos. Por ella pasa todo en la Moncloa. Las cuentas de 2021 ya parecen encarriladas y ahora el Ejecutivo afronta el reto de la vacunación frente al covid, enfermedad que ella misma sufrió en la primera ola. La inmunización no puede ser obligatoria, recuerda, pero hay que infundir "confianza" e "ilusión". "Volver al futuro", insiste durante su entrevista con El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial (Prensa Ibérica) que este diario.

Presupuestos, Sáhara, Marruecos, la enmienda antidesahucios. Barones y ministros se han manifestado incómodos con la actuación de Podemos en el Consejo de Ministros. ¿Ha sentido usted deslealtad por los socios de Gobierno en algún momento?

No. Lo que sí siento cada día es que estar en un Gobierno de coalición es mucho más complejo.

¿Hasta el punto de que la convivencia es cada día más difícil?

Hay que entrenar herramientas y actitudes que no son las que se utilizan cuando el Gobierno es monocolor. Pero dicho esto diré que, salvo excepciones como la Xunta, todo el mundo está gobernando en España en coalición: ayuntamientos, comunidades... Estamos todos ensayando esta gran novedad de la cultura política española. Todos. Y como esto se va a quedar, estamos en esos momentos en los que hay que seguir haciendo muchos ajustes.

¿Podemos se comporta a veces como Gobierno y oposición?

Unidas Podemos es un partido que no ha estado nunca en el Gobierno de la nación, y el PSOE sí.

¿Qué ajustes debe hacer Unidas Podemos?

Unidas Podemos está aprendiendo la institucionalidad que no tenía en este nivel. Todo esto ha cogido en una coyuntura completamente extraordinaria, en una pandemia, con una oposición radicalizada e irresponsable hasta lo inenarrable, lo cual hace que todo sea mucho más complejo todavía. Cuando se pone el foco en esto, no se pone el foco en la coalición de Madrid o en la de Andalucía. El Gobierno de España tiene más foco y observación, pero aquí en Madrid lo hemos visto cada día hasta extremos curiosos.

Pero incluso socios suyos como el PNV dicen que el presidente debería dar "un puñetazo" en la mesa porque la coalición resulta "disfuncional".

Eso es fácil de decir cuando se hace un comentario sobre el Gobierno, pero todos estamos gobernando de esta manera. Un país acostumbrado a otro tipo de gobernanza está dando sus primeros pasos en esta dirección, y no es fácil. Te cae el Gobierno de España con una pandemia... y todo lo hace mucho más complicado. Pero lo que verdad importa es que hemos sacado 20 reales decretos leyes para proteger a este país a diferencia de lo que ha ocurrido en otras crisis. Lo que me importa es que estamos a punto de tener unos Presupuestos Generales del Estado [PGE] en una coyuntura como esta. Y como eso es lo que importa, importa mucho menos lo que un día pueda ser noticia, o pueda ser fácil o difícil. Yo lo asumo como parte de lo que toca ir descubriendo y experimentando.

¿Qué se hizo mal para estar durante una semana explicando este "no pacto" con Bildu? ¿Faltó pedagogía, sobró ostentación por parte de Pablo Iglesias?

Nosotros somos un Gobierno que dijo desde el primer momento que íbamos a hablar con todo el mundo. A veces se olvida el histórico. Tenemos una experiencia de partidos que nos dejaron tirados en el último minuto y le cerraron el paso a los Presupuestos [de 2019]. Dos, sabemos la actitud del PP, que nos dejó tirados con la alarma y sabíamos que iba a dejar tirada a España con unos PGE que requiere el país. Dadas esas dos circunstancias, ha quedado absolutamente claro que el PSOE se dirige a todo el mundo y ahí está incluido Cs, que para nosotros lo sigue estando. Porque no nos parecen sólidos los argumentos de Cs. Para empezar, porque los problemas de la educación de este país no están en la lengua. Es un combate político al que se está dedicando la derecha intensamente, inventándose lo que no existe, dado que estamos hablando de una ley [la LOMLOE] que protege el castellano y el resto de lenguas cooficiales del Estado, como dice la Constitución. No nos parece entendible. Hemos llegado con Cs a muchos acuerdos. Entendemos claramente que hay un espacio de entendimiento con Cs que hay que seguir trabajando.

Me refería a que en el propio PSOE ha habido reticencias a ese pacto con Bildu.

El problema está en que el PP necesita nombrar a ETA y a Bildu continuamente para hacer política, y esto es temerario e injusto. Injusto porque este país ha sufrido mucho con ETA y nuestro partido ha puesto su trabajo y se ha dejado también víctimas. Y porque las propias víctimas ya le están diciendo al PP que no las utilice. El PP podría haber facilitado la tramitación de los Presupuestos simplemente con una abstención. Pero no fue así, y la principal obligación de este Gobierno en esta situación es dar al país estabilidad y futuro. Es nuestra obligación, llevarlo de vuelta al futuro.

Dicho esto, en el PSOE lo que existen son sus órganos, legales y democráticos. Los militantes de este partido no tenemos por qué enterarnos de qué opinan 200.000 militantes, uno a uno, por la vía que consideren oportuna. Es lo contrario de un partido político.

No eran solo militantes quienes expresaron su malestar, sino presidentes autonómicos, dirigentes históricos.

Militantes todos. Podemos tener algún cargo orgánico, como es mi caso, pero somos todos militantes y todos por igual. Hay muchísimos militantes, hasta 200.000, que no tienen por qué aceptar que voces particulares del pasado o del presente hagan un trabajo que no le ayuda a España. Hay miles y miles de socialistas con su carné que se sentirán muy sorprendidos de la opinión que tienen algunos [afiliados] singularizados y que la emiten. El PSOE hace lo que le toca hacer ahora: darle estabilidad a España y respuestas a esta crisis.

¿Ha podido influir que Iglesias dijera que "la política es el arte de lo que no se ve", que celebrara incluso lo que llamaba el acuerdo y la integración de Bildu en la "dirección de Estado"? ¿Sobró escenografía?

¿A quién le va a sorprender que el líder de Unidas Podemos, un partido a la izquierda del PSOE, tenga su particular perspectiva?

Iglesias no hablaba en nombre del Gobierno, por tanto.

Esas declaraciones son políticas, de un líder político. Lo que no es entendible es que pregunte el PP si Bildu está gobernando, porque eso no forma parte de la política, forma parte del desvarío.

Ha subrayado que mantienen la intención de sumar a Cs al pacto presupuestario. ¿Qué medidas concretas van a ofrecerle para que puedan apoyar PGE? Ya conocemos que no habrá impuesto al diésel, cerrado con el PNV.

El presidente [Pedro Sánchez] mantiene una línea abierta con Inés Arrimadas, yo con el portavoz adjunto, Edmundo Bal... Ellos [Cs] tienen una serie de propuestas, de carácter económico, fundamentalmente, que son para todos muy conocidas, como los autónomos, y hemos dicho que estamos dispuestos a contemplar. También la canalización de los fondos europeos para apoyar determinadas áreas de nuestro modelo económico que nos hemos comprometido a estudiar. Ahí tienen centradas sus líneas de negociación con nosotros. La cuestión relativa al uso del castellano y del resto de las lenguas es un debate completamente falso. En ningún país de Europa tienen problemas con las lenguas porque no han hecho batalla política con ellas. Ya nos gustaría discutir con la derecha de los problemas reales de la educación: los recursos de los que dispone, el respeto debido a la autoridad académica, el fracaso escolar, la calidad de los conocimientos, la garantía de igualdad en el acceso a la enseñanza pública de todos, las libertades de todos y el cumplimiento de los valores constitucionales, entre los cuales está la confesionalidad del Estado.

En Canarias, el drama humanitario es mayúsculo. ¿Llega tarde el Gobierno a atajar esta crisis migratoria?

No, no. No es verdad, no han parado de ir los ministros todo el tiempo a Canarias, a Marruecos, a los países africanos. Incluso el ministro del Interior llevó a la comisaria [Ylva] Johansson a Canarias. Me parece injusto. Sobre todo porque nos olvidamos de la verdadera realidad, y es que cegadas las vías tradicionales, por razones de la pandemia, la presión migratoria sobre Europa se ha volcado sobre Canarias. Somos la frontera sur de Europa. Y no es lo mismo todo lo que tenemos desarrollado y entrenado en el Estrecho y en el mar de Alborán que trabajar en las islas, que ni están ni tienen que estar preparadas para una situación de esta naturaleza. Hemos tenido que reaccionar. ¿Qué hemos tratado de hacer? Poner terrenos del Ministerio de Defensa...

Defensa se resistió.

Bueno, pero no es que se haya resistido, es que hemos tenido que hacer las modificaciones necesarias para que la inmigración pueda ser atendida sin perturbar para nada las tropas, cuarteles y necesidades que tenemos en Canarias. Esas cosas no se pueden hacer en 24 horas. Hemos tenido que utilizar espacios que tenemos, y hemos pedido también a las administraciones canarias que ayuden con espacios. Pero hemos resuelto básicamente con espacios solo de la Administración General del Estado.

¿Está descartado derivar inmigrantes a la Península?

Nosotros tenemos acuerdos en origen con algunos países para, dentro del cumplimiento de la legislación internacional, poder devolverlos a sus países. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que están detrás las mafias, y no pueden aprender que Canarias es una vía para entrar en Europa de esta manera. Esto es un problema de Europa, y Europa no puede pensar que es un problema de Canarias ni un problema de España.

El jueves, el Tribunal Constitucional avaló la 'ley mordaza' casi en su integridad, incluidas las devoluciones en caliente. ¿Van a modificar este punto y el conjunto de la ley?

Como Gobierno tenemos que cumplir la legalidad vigente, incluida la interpretación que hace el TC, y desarrollar nuestro programa normativo. El margen que un Gobierno tiene es cumplir la norma y cambiarla por el procedimiento que corresponda.

¿Habrá pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes del puente de la Constitución?

Desgraciadamente, el PP hace ya que dejó de ser un partido que tiene palabra.

¿Hasta cuándo van a esperar?

Lo razonable y justo.

¿Y eso cuánto es?

Pues poco. El PP no tiene razones para no renovar el CGPJ y, si las tiene, no se las explica a los españoles. Se lo vamos a consentir el ratito justo. Dicen que el problema es que nos lanzamos a esta reforma de la ley orgánica, que es absolutamente constitucional y que en parte se parece a la reforma que ya hizo el PP en 2013. El presidente, en un alarde de nobleza política, la paró. Pues convendría que en un par de semanas o tres estuviera resuelto este asunto...

... porque si no reactivarán la reforma.

Es que el Gobierno no se va a quedar consintiendo que un partido político incumpla la Constitución. Cumplir las normas es lo más democrático que hay en el mundo.

¿Modificarán otras leyes también para forzar la renovación del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas?

El ministro de Justicia me dice que ahí van, avanzando un poco. Estamos ya a finales de noviembre y nos gustaría que en diciembre esto quedara resuelto. Lo cierto y verdad es que ese CGPJ no refleja los resultados electorales, que es lo único sagrado en democracia.

El Gobierno aprueba el martes el plan de vacunación. ¿La obligatoriedad está sobre la mesa?

La obligatoriedad no es legalmente posible. Hay que respetar en este asunto la libertad de los ciudadanos en relación con su propia salud. Lo importante es disponer de las vacunas, que van por buen camino, de su solvencia, del plan para toda España y pedir a toda la población confianza y tranquilidad para vacunarnos, que es lo que nos va a permitir salir de esta situación rápido.

Dado que no es posible obligar a la vacunación, ¿impulsará el Gobierno alguna campaña de concienciación?

No adelantemos acontecimientos. Vamos a ir viendo, porque nosotros pensamos que la sociedad va responder a la vacuna, sobre todo los colectivos de riesgo.

¿Cómo combatir a los negacionistas y a los que impulsan el mensaje del miedo?

El negacionismo no deja de ser la irracionalidad más absoluta. Es como si se hubiera instalado una especie de derecho a mentir. En la historia de la humanidad y de la medicina, está muy claro que las vacunas han estado siempre ayudando y previniendo enfermedades que antes nos mataban. Ahora no es diferente, va a ser igual. En ese sentido, tenemos que estar tranquilos con los científicos que trabajan en el mundo y en España, que lo han hecho con el rigor y la responsabilidad de siempre. Otra cosa distinta es que lo hayan hecho más rápido y con más recursos que nunca. Eso sí que es nuevo. Pero eso no nos puede hacer desconfiar.

¿Es realista y prudente pensar en una Navidad en España con movimientos entre comunidades?

Estamos trabajando con las comunidades para ver cómo podemos pasar la Navidad prudentemente pero también lo mejor posible, sin correr riesgos pero trasladando algo de sentido positivo e ilusión. Nos preocupa que las personas mayores puedan pasar la Navidad sin tristeza, que los niños no pierdan todos los mitos que rodean a estas fiestas. También los adultos. Vamos a tratar de buscar un equilibrio. Esto ha sido un parón duro, durísimo, sobre todo para los que han perdido la vida y sus familias, pero hay que volver al futuro. Por eso hace falta que confiemos en las vacunas y que mejoremos la sanidad con muchos más recursos en este Presupuesto.

Visto el rumbo de las investigaciones sobre el rey emérito, ¿fue acertado que Juan Carlos I saliera de España hacia Emiratos Árabes?

Fue la decisión que tomó él. No hay más que añadir por parte del Gobierno. No hicimos otra cosa que entender las razones tanto del rey Juan Carlos, que decidió irse, como del actual jefe del Estado [Felipe VI], que lo entendía y además lo publicaba.