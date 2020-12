El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la transparencia y llegar "hasta el final" en la investigación al rey Juan Carlos, pero ha dejado claro que la monarquía no está en peligro.

Sánchez se ha referido a la situación de rey emérito en una entrevista en Telecinco después de que este miércoles su abogado, Javier Sánchez-Junco, haya informado de que de que don Juan Carlos ha presentado una declaración tributaria voluntaria por importe de 678.393 euros incluyendo intereses y recargos.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en la necesidad de que la investigación al padre de Felipe VI llegue hasta el final pero respetando siempre los derechos que tiene como contribuyente.

Para Sánchez, lo principal es que la democracia está funcionando y están jugando sus papeles correspondientes tanto la justicia, como los medios de comunicación y la agencia tributaria.

Respecto a la posibilidad de que don Juan Carlos pueda volver a España por Navidad, ha remitido a la Casa Real porque ha dicho que es ella la que tiene que comunicar su parecer al respecto.

A renglón seguido ha vuelto a defender la presunción de inocencia del rey emérito y ha recordado que él mismo aseguró que volvería a España de forma inmediata si fuera requerido por la Justicia.

Sánchez ha recalcado que a quien se está juzgando es a personas, no a instituciones, y en ese contexto ha garantizado que su Gobierno siempre va defender la Constitución en su integridad, lo que implica defender también a la monarquía.

En ese contexto, ha respondido de forma contundente a si la monarquía está en peligro ante declaraciones como las de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las que ha dicho que la república llegará con normalidad democrática. "No, no lo está. Así de rotundo se lo digo. No lo está", ha insistido.