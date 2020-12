El presidente del PP, Pablo Casado, mantendrá su agenda tras el positivo en coronavirus de una conselleira de la Xunta de Galicia con la que compartió un acto junto al presidente gallego Alberto Nuñez Feijoó el pasado viernes, pero con quien no mantuvo contacto directo.

El líder de la oposición se ha realizado una prueba diagnóstica, que ha dado negativo, para descartar la enfermedad y cumplir con el protocolo, según han indicado fuentes del PP.

Las mismas fuentes señalan que Casado no mantuvo contacto directo con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, por lo que su agenda no se verá alterada por este contagio, conocido en las últimas horas.

El presidente del PP tiene prevista este lunes una visita al Instituto Catalán de Investigación Científica en Tarragona acompañado del presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha citado a los asistentes al acto del Partido Popular celebrado el viernes 18 con Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo en A Coruña a hacer una PCR.

La decisión se ha tomado "por protocolo" tras conocerse en las últimas horas el positivo de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que acudió al acto y que "llevaba la mascarilla todo el tiempo", según informan a EFE fuentes de la formación.

Varias decenas de personas, entre periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión e integrantes del partido que asistieron al acto "Galicia: más inversiones, menos impuestos", celebrado en el Monte San Pedro de A Coruña en la tarde del viernes, están siendo citados por el Sergas para someterse a la prueba.