Tal com vaig anunciar, seré a les properes eleccions del #14F, i ho faré encapçalant la llista per Barcelona de @JuntsXCat per fer pinya i aconseguir que @LauraBorras esdevingui la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya https://t.co/xmmd5WnwVB #JuntsxCat pic.twitter.com/Tay4yM3PKL