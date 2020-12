El PSOE no apoyará la ley sobre la Corona que prepara Unidas Podemos, ha dicho el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, para quien la Monarquía está "perfectamente regulada en la Constitución" y ha pedido por eso dejarla "al margen de la controversia política".

"La Corona es una institución básica en el funcionamiento de nuestra democracia", ha insistido Simancas en una entrevista en TVE, una institución con la que hay que ser "muy cuidadoso", ha advertido: "En ello nos va nuestra libertad, nuestra democracia, y nuestro futuro".

Del tradicional mensaje navideño del rey en un año marcado por la polémica en torno a las irregularidades sobre las finanzas de su padre, Simancas ha señalado que Felipe VI "sabe perfectamente lo que tiene que hacer". Felipe VI, ha recalcado, sabe pulsar el animo de la ciudadanía: estará a la altura. Estamos convencidos".

Y por eso, el mensaje que ha de recoger el estado de ánimo de la mayoría de los españoles "que han sufrido mucho este año 2020 y que quieren dejar este año atrás y acometer 2021 con esperanza". Esperanza en que funcione el plan de vacunación para poder combatir el coronavirus, "que funcionen los presupuestos para poder reactivar la economía y poder generar empleos y que funcione el escudo social".

Ese será el tema fundamental de las conversaciones familiares de este país, ha subrayado Simancas, replicando así al líder de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien aseguró hace unos días que en Nochebuena las familias españolas debatirán si Monarquía o República tras escuchar el mensaje navideño del monarca. Simancas resta importancia a las diferencias que muestran los dos socios de coalición en determinadas cuestiones porque en lo fundamental se entienden, ha asegurado al citar, por ejemplo, las pensiones, el ingreso mínimo vital, los presupuestos, la ley educativa o la eutanasia.

"Como no somos lo mismo no tenemos la misma perspectiva", ha recalcado el dirigente socialista, recordando que a principios de 2020 se decía que el Gobierno de coalición era débil, que la mayoría que daba apoyo al Ejecutivo era inestable "y no iba a cuajar" y, por el contrario, cierran el año sacando adelante votación tras votación y con "un Gobierno fuerte para toda la legislatura".