Este jueves, como cada Nochebuena, tendrá lugar el tradicional Discurso del Rey, con un Felipe VI que lo tendrá más complicado que nunca ya que la polémica que hay en torno a la figura de su padre, el monarca emérito Juan Carlos I, está en su punto álgido. Muchos españoles se muestran reacios ante cualquier tipo de mensaje que pueda decir el actual Rey, y en Unidas Podemos también reina la apatía ante uno de los eventos más importantes del año a nivel informativo.

Según recoge El Independiente, fuentes internas del partido morado aseguran que "mejor tontos que cómplices", por lo que prefieren ignorar determinadas estrategias que formar parte de ellas. La mayor esperanza de Unidas Podemos es que el discurso de este año vuelva a abrir con fuerza un debate entre la monarquía y la república (recordamos que la formación liderada por Pablo Iglesias es abiertamente republicana).

Otras fuentes de Unidas Podemos aseguran que no se sentirán satisfechos aunque Felipe VI reprenda a su padre "porque lo que nosotros queremos es poder votar al jefe del Estado", algo que en nuestra monarquía parlamentaria no es posible por el momento. Por lo tanto, quién sabe si los dirigentes del partido son de esos españoles que prefieren no sintonizar el Discurso del Rey y prefieren centrarse en el devenir de sus respectivas cenas de Nochebuena.