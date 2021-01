El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que las comunidades autónomas ya han administrado 381.565 dosis de la vacuna contra el COVID-19, un 51 por ciento del total de las distribuidas, 749.745.

Es decir, se han puesto 103.589 dosis este fin de semana pese a las dificultades que ha provocado la borrasca 'Filomena'. El viernes pasado, Sanidad notificó que se habían administrado 277.976 dosis, el 37,4 por ciento del total entregado (743.925).

En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha celebrado que el número de dosis "va subiendo progresivamente" a medida que se dejan atrás los días festivos de la Navidad. "Los días festivos no favorecen la vacunación", ha esgrimido.

Así, y tras las limitaciones de movilidad que ha producido 'Filomena' durante todo el fin de semana, Simón ha explicado que por el momento se está vacunando "fundamentalmente" en residencias, por lo que el impacto del temporal en la vacunación no va a ser "excesivo".

"No es que la población tenga que salir de su casa para ir al centro de salud a vacunarse. Por supuesto que ('Filomena') puede implicar un cierto retraso pero no espero que tenga un impacto excesivo en el ritmo de vacunación. De hecho, este fin de semana da la sensación de que no solo no se ha resentido, sino que se ha incrementado", ha argumentado Simón.

En este sentido, no obstante, ha puntualizado que "eso no quiere decir que en casos concretos no pueda cumplirse el programa de vacunación planificado", por lo que en los próximos días se podría recuperar ese pequeño retraso.

De la misma forma, el epidemiólogo ha rechazado que 'Filomena' haya afectado a la realización de pruebas diagnósticas, aunque sí a las PCR que se exigen a los viajeros: "Se va a extender su validez 24 horas más y aquellos que no hayan podido presentar la prueba por el temporal se la podrán hacer a su llegada a España. Una vez que todo esto pase, habrá que volver al protocolo habitual establecido por Sanidad exterior".

En este contexto, también ha negado que por el momento se hayan perdido dosis de la vacuna por no ponerla a tiempo. "Existen suficientes congeladores como para que no sea necesario ponerlas todas inmediatamente. En los congeladores se pueden mantener durante muchísimo más tiempo. No hay constancia de dosis obsoletas", ha remachado.

El nuevo lote de vacunas, en reparto

El Gobierno ha informado este lunes de que la nueva remesa de 350.000 vacunas contra la Covid-19 de las compañías Pfizer/BioNTech ha podido llegar a España esta madrugada y ya están siendo trasladadas a las Comunidades Autónomas para proseguir con el plan de vacunación.

En concreto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha detallado que los aviones que transportaban esta nueva partida han llegado a la media docena de aeropuertos que habían habitado, en torno a las 4.00 y las 5.00 horas de la madrugada de este lunes.

"A partir de ese momento, hemos comenzado a trasladar a las distintas Comunidades Autónomas, un proceso garantizado por la Guardia Civil que se está desarrollando con toda la normalidad", ha explicado.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la de Defensa, Margarita Robles, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del sistema nacional de Protección Civil, que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.