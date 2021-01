El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez se quejó al ex Director Adjunto de la Policía (DAO) Eugenio Pino de que, probablemente, no iría en las listas del Partido Popular a las elecciones generales de 2019 porque "el nuevo PP" quería "soltar lastre", en una serie de conversaciones de WhatsApp mantenidas en el contexto de la invesigación judicial sobre la Operación Kitchen.

La conversación, que data de febrero de 2019 y consta en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (UAI) al que ha tenido acceso Europa Press, surge por una pregunta de Pino. "¿Irás en las listas?", dice, a lo que Martínez, que en ese momento era diputado en el Congreso de los Diputados, le contesta que no lo sabe porque "ahora es todo una incógnita".

En cualquier caso, le avanza que "es posible que no vaya" y lo achaca directamente a las investigaciones judiciales iniciadas a raíz de las revelaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Eso es lo que hay que agradecerle a PPK", afirma usando uno de los muchos apodos para Villarejo.

Pino le sugiere que hable el asunto de las listas electorales con "jfd", en alusión al entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. "Ya, pero el nuevo PP quiere soltar lastre", le responde Martínez, descartando la idea. "Tal vez JFD esté en la misma situación. Vamos, que estoy jodido", zanja.

Un mes después, en marzo, vuelve a aflorar el tema. "Procura colarte de diputado o senador", le recomienda Pino. "En eso estoy", le revela Martínez: "No creo que les interese dejarme tirado".

Hacia finales del mes de marzo, Martínez parece asumir que no irá en las listas electorales y Pino se interesa por la situación de Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía. "Es senador autonómico. Él sigue, si no le cesan las Cortes de Castilla y León", explica el que fuera 'número dos' de Interior.

"Ya veo el pago del partido", le comenta Pino, destacando la diferente situación de ambos. "Ya lo has visto, verdad... Así recompensan la lealtad. Que se metan el carné por el culo", espeta Martínez.

"El hijo de puta de Jorge"

Por otro lado, en junio de 2019, cuando varios periodistas le escriben para conocer qué opina de las declaraciones que realiza Fernández Díaz sobre su papel en el operativo, Martínez apunta a una estrategia clara, y es hacer "un sandwich entre Cosidó que no sabía nada y el hijo de puta de Jorge" -el ex ministro de Interior-.

"Jorge no solo va diciendo que no sabía nada sino que encima deja caer el mensaje de que no habría autorizado nada. Cuando obviamente es el origen de todos los líos. Ahora va de víctima y dice que yo manejaba el Ministerio a sus espaldas (...) Tiene cojones", indica.