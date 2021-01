Arrimadas: "Mi mano sigue tendida a Sánchez"

-¿A qué achaca los malos resultados que le dan las encuestas a Cs en las elecciones catalanas?

-¿Son malos para un partido que tenía tres escaños hace 10 años? Podemos seguir liderando el constitucionalismo. Me preocupa que los escaños sirvan para hacer un Gobierno constitucionalista, no tanto cuántos tenga cada uno.

-Si Salvador Illa (PSC) tuviera opción de presidir la Generalitat, ¿Cs le facilitaría la investidura?

-El PSC tiene mucho miedo del retraso porque sabe que se desinfla el 'efecto Illa'. No quiero hacer presidente ni vicepresidente a [Pere] Aragonés. Illa va en un 'pack' que es un tripartito. La única solución, el único voto constitucionalista es el voto a Cs.

-¿Intentó convencer a Lorena Roldán para que no se fuera al PP?

-Dijo que quería dar ese paso y lo dio. [Carlos] Carrizosa es un magnífico candidato, incorpora apoyos como el de Anna Grau y recupera otros. Los fundadores de Cs han apoyado expresamente a Cs en Cataluña.

-Con espíritu crítico, ¿fue una mala decisión que usted dejara Catalunya?

-No se deja Cataluña cuando venimos a Madrid. Catalunya está muy bien cubierta con Carrizosa y soy la única líder catalana de un partido nacional.

-¿Se arrepiente de no haber intentado ser investida?

-¿Alguien le ha preguntado a Artur Mas por qué no se presentó tras ganar dos elecciones? Es obvio; no tenía mayoría en el Parlament. Si me hubiera propuesto, [Roger] Torrent no me hubiera dado una sesión de investidura.

-Eso no se sabe.

-Se lo digo yo que se sabe. [El socialista Ángel] Gabilondo se lo pidió a la Asamblea de Madrid y no se le dio una sesión de investidura.

-Pero, al menos, lo pidió.

-¿Y de qué sirve? ¿Por qué a Mas no se le pregunta por qué no presentó la investidura? Nunca he visto a un periodista en Catalunya preguntárselo. Algo habré hecho yo bien cuando, de todo el tiempo que llevo en política, la mayor crítica que me pueden hacer es esa.

-Algunos ministros consideran que los indultos a los presos del 1-O ayudarían a "desinflamar" la crisis territorial.

-Los privilegios a los políticos siempre generan problemas. Y más aún cuando están diciendo que lo van a volver a hacer. ¿Qué ganamos con indultarles? ¿Que lo vuelvan a hacer? Es decir, ¿alargar el procés? Por eso votar al PSC es, indirectamente, alargar el 'procés'. Votar al PSC es [votar por] un tripartito liderado por ERC e indultos a los líderes del 'procés' para que lo vuelvan a hacer.

-¿Está de acuerdo con que se le conceda el tercer grado a los que han cumplido una cuarta parte de la condena?

-Se tienen que acoger a las mismas reglas que cualquier ciudadano de a pie. Pero muchos delincuentes que digan públicamente "voy a volver a reincidir en cuanto salga" no hay. Aun así: que las instituciones les apliquen los mismos parámetros. Ni más ni menos.

-El covid se ha disparado. ¿Apoyaría que las comunidades pudieran decretar confinamientos domiciliarios?

-Cs propone un acuerdo para un confinamiento inteligente que nos evite uno total y duradero como el de marzo. Debe incluir ayudas directas a los afectados, aumento del teletrabajo, testeo masivo y aceleración de la vacunación. Los datos son dramáticos. Debemos endurecer las medidas por consenso.

-Apoyó a Sánchez en las prórrogas de la alarma y le ofreció negociar los Presupuestos. ¿Le seguirá tendiendo la mano?

- Cs va a seguir defendiendo su ideario de partido de centro, liberal, y va a seguir pensando en los ciudadanos. Cada vez que tenga que tomar una decisión, no voy a pensar en si da o quita votos, voy a pensar: "¿Esto es correcto?". ¿Sí? Pues lo hacemos. A veces tendremos que tender la mano a izquierda o derecha, proponer cosas que no son fáciles, otras diremos "no, por aquí no paso". Y luego está el reparto de los jueces... A mí Sánchez que no me llame para repartirnos los jueces. ¿La mano tendida para qué? Para hacer cosas buenas para España, sí, para hacer cosas malas para España, no.

-El Gobierno plantea alargar de 25 a 35 años el periodo para calcular la pensión de jubilación. ¿Qué le parece?

-Un tema tan serio no se soluciona con una propuesta. Garantizar la sostenibilidad requiere reformas. Lo que quiero es tener un mercado laboral más acorde con Europa: mayor calidad del trabajo, mayor eficiencia en el uso de los recursos. Así garantizaremos las pensiones. Esto requiere consenso.

-El Gobierno cree que hay que ir derogando la reforma laboral de "manera progresiva". ¿Cree que hay aspectos de esta legislación que son mejorables?

-Por supuesto. Necesitamos un sistema mucho menos precario, de más calidad, de flexiseguridad, en la línea de lo que hacen otros países europeos. Tanto el PP como el PSOE han sido campeones en precariedad y paro.

-¿Le ha contactado el Gobierno para tener su apoyo a las posibles reformas para actualizar los criterios éticos de la monarquía?

-No hemos hablado de esto. La jefatura del Estado de Felipe VI tiene muy buena salud, solo hay que ver las encuestas. Otra cosa es que se tenga que investigar lo que la justicia diga de Juan Carlos. Todo lo que se pueda hacer [para actualizar la institución], por consenso.