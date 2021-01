La primera acusada que ha declarado ante el tribunal que juzga a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes no le ha dejado un buen escenario, para cuando le llegue el turno. La profesora Ceclia Rosado ha explicado ante el tribunal cómo se sintió presionada por su jefe, fallecido Enrique Álvarez Conde, y por la asesora de la comunidad de Madrid, la también acusada María Teresa Feito, que le dijo que o le enviaba el acta del trabajo fin de máster (TFM) de Cifuentes o esta les "iba a matar".

Rosado, para la que la fiscalía pide solo 21 meses por haber colaborado con la investigación, relató la situación de ostracismo que vivió en su carrera académica por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público, porque no admitía ser contradicho. Ahí enmarcó por qué accedió a sus reiteradas peticiones, a las que se sumaron las amenazas de Feito, funcionaria del centro y asesora de la Comunidad de Madrid, y accedió a falsificar el acta del TFM de Cifuentes y a firmar por otras dos profesoras, como si las tres hubieran sido el tribunal que lo calificó.

Por esa colaboración, Rosado fue la primera en declarar ante el tribunal presidido por el magistrado Luis Carlos Pelluz, en el que se acusa a la expresidenta madrileña de haber inducido la falsificación del acta que esgrimió en una rueda de prensa para acreditar que había hecho un máster que no había hecho. Cifuentes, al igual que Feito, se enfrentan a tres años y tres meses de cárcel por el 'caso máster'.

Dimisión

Cifuentes anunció su dimisión el 25 de abril de 2018, justo 36 días después de estallar la polémica por las irregularidades en su máster y tras la difusión de unas imágenes en las que se la ve dando explicaciones por el hurto de unas cremas en un supermercado próximo a la Asamblea de Madrid en 2011.

En su escrito de acusación el Ministerio Público considera que Cifuentes indujo a esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa del trabajo de fin de máster que "jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

Según el escrito del fiscal, cuando eldiario.es publicó que Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas del máster, la expresidenta se puso en contacto con Feito porque había sido profesora en la Rey Juan Carlos durante años y tenía una buena relación con profesores, el rector y el catedrático Álvarez Conde.

Cifuentes quería que Feito hiciera las gestiones oportunas "con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado", a lo que esta accedió, añade la Fiscalía.

Así, de acuerdo con Álvarez Conde, "y a sabiendas de que Cristina Cifuentes no había superado todas las asignaturas, no había hecho el trabajo fin de máster (TFM) y no había procedido a su defensa", decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría "apariencia de verosimilitud".