El Ministerio de Sanidad ha rechazado adelantar el toque de queda a las 20 horas aunque casi todas las autonomías han reclamado disponer de esta posibilidad durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles. Salvador Illa ha esgrimido durante el encuentro que con el actual estado de alarma las comunidades aún tienen margen de aumentar las restricciones, pero fuentes del Gobierno lo atribuyen a la falta de compromiso del PP en apoyar la medida durante su tramitación en el Congreso.

Las autonomías que han pedido el cambio explícitamente son de todos los colores políticos: el País Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Castilla y León, Andalucía y Galicia. Estas dos últimas han solicitado también la posibilidad de que las autonomías pueden decretar el confinamiento domiciliario.

Al terminar la ronda de intervenciones, Illa ha respondido que se estudiarán todas las medidas propuestas pero que de momento se iba a seguir como hasta ahora.

El comienzo del toque de queda a las ocho de la tarde (ahora solo puede aplicarse como pronto a partir de las diez de la noche) requería cambiar la actual norma, una modificación que tendría que aprobar el Consejo de Ministros y después ratificar el Congreso. El Ejecutivo no se opone del todo a esta medida, si bien no la considera imprescindible, pero primero quería ver si existía consenso autonómico en torno a ella y, sobre todo, contar con el compromiso del PP de que la apoyará en la Cámara baja. Si las autonomías persisten en su petición y el PP ofrece garantías de su apoyo, no puede descartarse que la próxima semana el ministerio de su brazo a torcer.

Illa ha anunciado a los consejeros autonómicos que el próximo grupo prioritario de vacunación serán lo mayores de 80 años, una vez hacia mediados de marzo hayan sido administrados a los primeros grupos. Éstos son el personal y los internos de las residencias, los trabajadores sanitarios de primera línea y los grandes dependientes no institucionalizados.