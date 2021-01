El consejero de Sanidad y Gobernación del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha asegurado este jueves que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus, como otros nueve altos cargos y trabajadores del área que dirige, "sin saltar ningún protocolo o estrategia", sino "como personal de Salud Pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia".

"Yo no quería vacunarme, a mí no me gustan las vacunas, pero mis técnicos me lo recomendaron y me lo pidieron, me dijeron que si no lo hacía ellos tampoco, también por mi vulnerabilidad con mi diabetes, mi corazón y mi tensión", ha dicho este miembro del Ejecutivo local, que ha descartado que valore presentar su dimisión.

Guerrero, que compagina su cargo con el ejercicio de la medicina privada desde hace algo más de un año, ha subrayado que "el Ministerio incluye al personal de Salud Pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia entre los colectivos a inmunizar con prioridad y eso se ha seguido al pie de la letra".

"Si analizamos ese epígrafe de la Estrategia Nacional debo decir que soy personal sanitario de la Consejería, así como la máxima autoridad de Salud Pública, e intervengo en la gestión directa de la crisis sanitaria", ha señalado el consejero. "Llevo casi un año gestionando esta pandemia en primera línea: he estado en las trincheras, me he remangado, y nadie puede negármelo", ha aseverado.

"Si yo hubiera hecho mal, no seguiría aquí, pero no he incumplido ningún protocolo, no he alterado la Estrategia del Ministerio y no ha hecho nada malo", ha insistido al ser preguntado por si prevé abandonar su cargo y se ha negado a "comparar" su caso con el de su homólogo murciano que dimitió este miércoles.

Cerca de un centenar de trabajadores de la Consejería de Sanidad han firmado este jueves una carta pública en la que le muestran su "apoyo" porque "es uno más del equipo, arrima el hombro tanto como cualquier otro, trabaja codo con codo con nosotros para salir de esta pesadilla cuanto antes y tiene que seguir haciéndolo".

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha pedido al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que cese "de inmediato" al consejero "si es cierto que se ha vacunado" y que abra un expediente "para la depuración de responsabilidades".