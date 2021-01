La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en la Asamblea de Madrid que las farmacias y las clínicas dentales podrán hacer test a partir de la semana del 1 de febrero en cribados poblacionales de coronavirus.

También ha anunciado la incorporación de los datos de los test y la vacuna en la tarjeta sanitaria, para que los ciudadanos "puedan salir a la calle y hacerlo con seguridad".

"Los datos los podrán llevar encima de manera que los vacunados, como ya dije en agosto que podía ocurrir, aunque tuve como siempre la típica campaña de descrédito, podrán recuperar la normalidad", ha agregado.

El objetivo de la medida es incrementar los puntos para la realización de test dentro de cribados poblacionales, que es el caso autorizado por el Ministerio de Sanidad para la realización de test en las farmacias.

"Vamos a intensificar nuestras medidas, aunque somos conscientes de que hay que hacer mucho más. Y haremos el esfuerzo que sea necesario, no dudaremos en hacer lo que haga falta para frenar la expansión del virus, pero teniendo en cuenta que no solo se puede poner el acento en algunos sectores: no en la hostelería, no en la restauración y no en los comercios", ha manifestado Ayuso.

En este sentido, ha destacado la necesidad de "hacer medidas entre todos y ser conscientes de dónde se ha propagado el virus, sobre todo, en las navidades, en brotes familiares, en reuniones de domicilios y por culpa de la cepa británica, que es la que está multiplicando ahora mismo los casos en todo el país".

En este sentido, ha indicado que "hasta el 27 de diciembre, el 29% de los contagios se producían en domicilios, hasta el 3 de enero, eran el 33% pero ya en la semana del 10 de enero, era el 57%".

Asimismo, ha apuntado que "el Ayuntamiento de Madrid ha detectado 272 fiestas ilegales y 4.914 denuncias por fiestas en domicilio".

"Esto significa que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para evitar causas mayores, no solo en la salud sino también en la economía", ha recalcado la dirigente autonómica.

Test en las universidades

"Además de los próximos test en farmacias, estamos haciendo macrotest en las universidades, y vamos a estudiar nuevos aforos en la hostelería, ver qué ocurre en las terrazas y conjugar los aforos dentro y fuera", ha agregado.

Asimismo, ha pedido la ayuda de la Delegación de Gobierno "para sanciones de establecimientos que no cumplan y restringir la movilidad de las zonas básicas de salud, cortar los vuelos con países que tienen cepa y transparencia en vacunación".