La Comisión de Economía y Hacienda de este jueves ha sido telemática debido al Covid-19, de forma que los concejales entran a la misma desde sus respectivos despachos. El caso es que el PSOE ha denunciado que una de las concejalas del equipo de gobierno y del PP, Ruth Sarabia, ha conducido durante unos minutos al final de esa comisión y, de hecho, aseguran los socialistas que van a pedirle tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local que abran una investigación para que determinen si ha existido alguna infracción de tráfico que implique, por ejemplo, la pérdida de puntos.

Los socialistas aseguran que se ha tratado de diez minutos y que las imágenes muestran cómo prestaba atención al móvil. Este periódico ha hablado con la propia concejala del Distrito de Campanillas, quien ha explicado que ha debido hacer los últimos cinco minutos de la Comisión de Economía desde el coche porque ha empezado media hora tarde y luego debía desplazarse al Ayuntamiento, ya que había varias personas que la esperaban para tener una reunión de trabajo. "El tema es que yo, obviamente, iba con el manos libres y no he tocado el móvil en ningún momento".

Sarabia ha explicado que el secretario de la comisión ha pedido expresamente que tenían que tener los concejales la cámara encendida, porque si no no contaba el voto en relación a las diferentes mociones. "Yo he esperado al máximo sentada en el coche y he esperado a ver si se terminaba la comisión antesde ir al Ayuntamiento. Tenía a tres personas esperando en el Consistorio y, entonces, con el manos libres, los últimos tres minutos he ido hacia el Ayuntamiento", ha dicho.

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha criticado que la concejala ha cometido presuntamente graves infracciones de Seguridad Vial. La edil del PP "se ve en la imagen desplazándose en su coche participar, que conduce ella, mientras atiende a la pantalla de su teléfono móvil mirándolo fijamente y participando de la reunión en reiteradas ocasiones, llegando a mirar durante varios segundos al dispositivo móvil con el vehículo en movimiento y sin prestar atención al tráfico que tenía delante".

Para la viceportavoz socialista, "esta es una lamentable imagen de un responsable público que está poniendo en peligro la seguridad de las personas que van en otros vehículos, su propia vida y la de aquellos que puedan estar cruzando la calle mientras ella hace caso omiso al tráfico, por participar en una reunión de la comisión para la que podría haber pedido sustitución si su desplazamiento en coche era tan importante". Es posible que "este hecho pueda incurrir además en una presunta conducción temeraria, lo que agravaría aún más la multa hacia la concejala, que no sólo participó en la reunión hablando en ella, sino que además desviaba su mirada constantemente al móvil para seguir la sesión y asentía con la cabeza a ciertas cuestiones que se trataban o cuando era nombrada. Realizó este comportamiento durante al menos 10 minutos".

Medina ha recriminado "la falta de seriedad y de responsabilidad de una representante de nuestro Ayuntamiento, que debería dar explicaciones sobre lo sucedido, no sólo ante la ciudadanía, sino antes las fuerzas del orden", advirtiendo de que lo hará "en breve". Esto es así, por que el grupo socialista en el Consistorio pondrá en conocimiento, con material gráfico que lo demuestra, de la Guardia Civil y de la Policía Local "esta insensatez". El PSOE espera que la retirada de puntos y la multa "sea suficiente para que la concejal Ruth Sarabria entienda que no hay excusas para poner en peligro la vida de las personas, esto es algo intolerable", se ha lamentado Begoña Medina, que ha advertido de que se pedirá al concejal de seguridad, Avelino Barrionuevo, "que actúe de oficio".

Según el artículo 18 del Reglamento General de Circulación "el conductor debe mantener en todo momento el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción" para no poner en riesgo su vida y la de otros. Además, añade que "se considera incompatible con la conducción el uso de pantallas con acceso a internet", como ocurre con las videoconferencias. De esta forma, la actitud de Sarabria podría considerarse presuntamente una infracción grave". La socialista se ha preguntado: "¿Cuántos metros pueden pasar desde que Ruth aparta el ojo del móvil y mira la carretera, reacciona y frena ante personas que cruzan la calle por un paso de cebra? No quiero ni pensar lo que podría haber sucedido", ha zanjado Begoña Medina.