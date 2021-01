El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este sábado su apoyo a la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, quien ha denunciado a través de Twitter ser víctima de insultos xenófobos y racistas.

Jalloul cuenta en esta red social que suele recibir mensajes como algunos de los que adjunta en el tuit ante los que "habitualmente" calla pero hoy ha decidido no hacerlo por ella y por "quienes sufren sin tener la oportunidad de responder ante el odio, el racismo y la xenofobia".

"Me siento en el deber moral de responder y hablar con orgullo de lo que soy", asegura la secretaria de Estado, quien subraya que es de "alma aragonesa y libanesa" y que el odio de los que la envían ese tipo de mensajes no la va a "amedrentar".

"Me siento orgullosa de mis raíces y del país que me vio nacer, mi país: España. También de la unión de culturas que tengo el privilegio de encarnar y que me define como ser humano. Creo en una España inclusiva y solidaria. Y trabajo por ella cada día", sostiene Jalloul.

El jefe del Ejecutivo ha arropado en la red social a la secretaria de Estado, a quien, además, ha mostrado su agradecimiento por el trabajo que realiza.

"El racismo y la xenofobia no deben tener cabida en nuestra sociedad. Su odio no podrá con nuestra determinación de hacer de España un país en el que cabemos todos y todas", asegura Sánchez en su mensaje.

Además de Sánchez, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha mostrado su apoyo a Jalloul: "Los que solo saben repartir odio siempre nos tendrán enfrente. Un abrazo", escribe Calvo en un tuit.

En el mismo sentido se ha expresado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha recalcado que ante "los mensajes llenos de odio" y la xenofobia "no podemos callar".

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, también ha querido arropar a Jalloul a quien ha enviado un "abrazo enorme" y ha mostrado su reconocimiento por su trabajo, trayectoria y raíces. "Es un orgullo compartir Gobierno contigo", ha asegurado.

Y el PSOE, partido al que pertenece la secretaria de Estado de Migraciones, ha afirmado que desde la formación se sienten orgullosos de tenerla como compañera y que en la España que están "construyendo" es "el odio el que no tiene cabida".