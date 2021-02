Los candidatos a las elecciones de Cataluña del 14 de febrero han cruzado este domingo acusaciones sobre la crisis de la pandemia y, mientras los representantes de los partidos que forman parte de la coalición del Gobierno PSC y comuns señalaban a los del Govern como los responsables de la "mala gestión", los del Ejecutivo catalán han señalado a los del Gobierno central y los que no forma parte ni de uno ni de otro han criticado ambas gestiones.

Así ha sucedido en el debate organizado por RTVE en el que han participado el candidato de Cs, Carlos Carrizosa; la de Junts, Laura Borràs; el de ERC, Pere Aragonès; el del PSC, Salvador Illa; la de los comuns, Jéssica Albiach; el número dos de la CUP, Carles Riera; el del PP, Alejandro; la del PdeCAT, Ángels Chacón; y el de Vox, Ignacio Garriga.

Para Illa, que fue ministro de Sanidad, la gestión del Gobierno ha estado a la altura del resto de países de la UE, pero ha lamentado que la crisis sanitaria llegara a Cataluña al final de "diez años de decadencia" protagonizados por los partidos independentistas desde el Govern, a los que ha pedido humildad y no ser triunfalistas con su gestión.

También Albiach ha aplaudido la gestión del Gobierno, especialmente la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), con los ERTEs, ha afeado la "lectura tan triunfalista" que considera que hace el Govern y ha criticado la actuación de las consellerias lideradas por ERC, recordando el cese de la cúpula del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales tras el colapso de las ayudas a los autónomos.

Aragonès ha vindicado la labor del Govern para hacer frente a la crisis sanitaria y económica del coronavirus: "No decimos que lo haremos, es que ya lo estamos haciendo", y ha acusado al Gobierno de falta de ayudas directas para los sectores afectados por las restricciones, señalando directamente al PSC y a los comuns.

Por su parte, Borràs ha defendido la gestión que hizo el expresidente de la Generalitat Quim Torra, no ha hecho mención a la actuación del resto del Govern ante la pandemia, y se ha centrado en cargar contra el Gobierno y contra Illa: "La receta que ha tenido el Gobierno español ha sido la de ser más españoles, la que nos convendría es la de ser más europeos".

Críticas a ambos gobiernos

Tras criticar la gestión tanto de Generalitat como de Gobierno, Carrizosa ha llamado a la ciudadanía a "penalizar electoralmente la actitud irresponsable que han tenido", ya que no entiende como PSC, comuns, Junts y ERC pueden pedir otra vez la confianza de la población para seguir gobernando de la misma forma.

El 'cupaire' Carles Riera ha dicho que es indignante que los candidatos con responsabilidades de gobierno estén "tirándose los platos por la cabeza y poniéndose medallas inmerecidas", porque cree que han fracasado en su respuesta a la crisis.

Fernández ha prometido que, si gobierna, se rodeará de los mejores expertos para escuchar sus recomendaciones, algo que considera que ha sido la principal carencia de Gobierno y Generalitat, y ha replicado a Illa que debería ser humilde para aceptar críticas por el "nivel de incompetencia que no tiene parangón en ningún país de la UE".

Además de decir que el Gobierno ha tenido una de las peores gestiones de Europa, Chacón ha afirmado que prácticamente un año después del inicio de la pandemia no hay excusas sobre los errores en la gestión y ha sido especialmente crítica con JxCat y ERC: "Han aplicado las peores prácticas centralizadoras del Gobierno español: café para todos, cierre para todos", ya que defiende tener en cuenta la situación del territorio en las medidas contra el Covid-19.

Desde Vox, Garriga ha responsabilizado a Illa y al Govern de Junts y ERC de la muertes por el coronavirus y ha deseado que su "gestión criminal de la pandemia" tenga consecuencias penales.

Aragonès pide un cara a cara

Por otra parte, el candidato de ERC, Pere Aragonès, ha pedido al del PSC, Salvador Illa, celebrar un cara a cara y el candidato socialista no lo ha rechazado porque no tiene "ningún miedo a debatir" con él, aunque tampoco lo ha aceptado.

Aragonès ha asegurado que los modelos de ERC y PSC son modelos contrapuestos que, según él, se juegan la victoria el 14F y ha defendido que para abordar asuntos como la auotedeterminación, de amnistía para los presos impulsores del 1-O y de valores republicanos necesitan "hablarlo con calma".

Illa ha asegurado que Aragonès estaba buscando competir con Junts en ser más independentistas y no ha descartado ese debate a dos: "Por favor, otro capítulo de a ver quién es más independentista de ERC y JxCat no. Estoy dispuesto a hablar con quien sea siempre respetando lo que diga la Junta Electoral. No tengo ningún miedo a debatir con usted".