El juicio por el Caso Máster, con Cristina Cifuentes como principal acusada, llega a su fin este viernes. Han pasado casi tres años desde que el 21 de marzo de 2018 saltó una polémica que, junto con un vídeo de un presunto hurto en un supermercado, llevó a dimitir a la entonces presidenta de Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid celebra la última sesión del juicio a Cristina Cifuentes por presuntamente inducir a la falsificación del acta que acreditaba que había cursado íntegramente y había defendido en 2012 el Trabajo de fin de Máster (TFM) en Derecho Autonómico y Local, impartido por el Instituto de Derecho Público, asociado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

En las cuatro sesiones del juicio tanto profesores como personal de la URJC como alumnos del máster han relatado irregularidades en el cursado por Cifuentes.

La expresidenta cambió de estrategia y aseguró ante el tribunal que en realidad no había defendido su TFM y que solo lo dio a varias personas en un acto informal.

Estas son las fechas más destacadas de todo el proceso judicial que culmina ahora:

2011-12: CIFUENTES SE MATRICULA Y SACA EL MÁSTER

- 21 de diciembre de 2011: Cristina Cifuentes se matriculó en el Máster en Derecho Autonómico y Local, tres meses después del inicio de clases.

- 28 diciembre de 2011: realizó el pago de las tasas de máster.

- 2 de julio de 2012: Cifuentes entrega el Trabajo de Fin de Máster (TFM) sobre la seguridad ciudadana y las diferentes administraciones.

2014: EL AÑO DEL CAMBIO DE LAS CALIFICACIONES

- 23 de octubre de 2014: la funcionaria Amalia Calonge (compañera de trabajo de la hermana de Cristina Cifuentes) modifica las notas de Cifuentes de una asignatura y del TFM, pasando en ambas calificaciones de no presentada a un 7´5.

2018: SALEN A LA LUZ LAS IRREGULARIDADES

- 20 de marzo de 2018: José María Álvarez Mozoncillo, vicerrector de la URJC, recibe una llamada en la que le informan que van a publicar una noticia relacionada con el máster de Cifuentes. Este mismo día también se produce una conversación telefónica entre María Teresa Feito y Amalia Calonge sobre el cambio de notas.

- 21 de marzo de 2018: eldiario.es publica que existen irregularidades en el máster de Cifuentes y desde la URJC se forma un gabinete de crisis para atajar la polémica. El rector Javier Ramos habla con el entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken y asegura en rueda de prensa que hubo errores de transcripción.

Ya por la noche, la entonces presidenta madrileña asegura que no piensa dimitir por lo que califica de "acusaciones falsas", y remite a los medios varios documentos -matrícula, pago de tasas y calificaciones- que, según ella, acreditan que cumplió con los requisitos obtener esa titulación.

- 22 de marzo de 2018: la URJC abre procedimiento administrativo para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades.

- 4 abril de 2018: se publica el acta del TFM de Cifuentes, con firmas falsificadas.

- 22 de abril de 2018: El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid admite la querella presentada por la catedrática Ángela Figueruelo por la falsificación de su firma. Este órgano asume las denuncias previas que presentaron un grupo de estudiantes y el propio rector de la URJC ante la posibilidad de irregularidades.

- 25 de abril de 2018: Cifuentes anuncia su dimisión, 36 días después de la publicación de la polémica tras la publicación de un vídeo de un presunto hurto en un supermercado.

- 25 de junio de 2018: comparecen como imputados en la fase de instrucción María Teresa Feito y Enrique Álvarez Conde, aunque este último, catedrático que dirigía el Instituto de Derecho Público, se negó a declarar.

- 23 de julio de 2018: la expresidenta declara como imputada y asegura que presentó el TFM tras aprobar todas las asignaturas sin irregularidades y que lo defendió ante un tribunal, además de reafirmarse en que tenía dispensa de Álvarez Conde para no ir a clase.

- 10 de septiembre de 2018: Cecilia Rosado Rosado declara ante la jueza que aprobó a alumnos que no habían defendido el TFM.

- 24 de septiembre de 2018: Laura Nuño, profesora cuyas firmas aparecen en actas de convalidación falsificadas, declara que no era obligatorio defender el trabajo final en el máster que cursó Cristina Cifuentes. Niega ser subdirectora oficial del Instituto ni mano derecha de Álvarez Conde.

- 28 de noviembre de 2018: Después de dar carpetazo a más de la mitad del caso Máster y tras la negativa del Supremo a investigar a Pablo Casado ante unos indicios de delito que ella creía suficientes, la jueza del caso cierra el círculo con el procesamiento de Cristina Cifuentes y el archivo de la causa sobre la ministra socialista Carmen Montón.

2019: ARCHIVO PARA LA MAYORÍA DE INVESTIGADOS Y TRES PROCESAMIENTOS

- 18 enero: La Audiencia Provincial de Madrid confirma el archivo parcial del caso máster para 19 investigados, a excepción de Cifuentes, Álvarez Conde, Feito y Rosado.

- 15 de febrero de 2019: Álvarez Conde denuncia presiones de la Comunidad de Madrid por el caso Máster

- 1 de abril de 2019: muere Enrique Álvarez Conde.

- 11 de abril de 2019: la Audiencia Provincial de Madrid ratifica la celebración de juicio por el caso máster contra Cristina Cifuentes al desestimar el recurso que interpuso la expresidenta de Madrid, ya que considera que "exhibió públicamente el documento inveraz que había inducido a confeccionar".

- 27 de abril de 2020: se suspende el juicio por la crisis sanitaria.

2021, AÑO DEL JUICIO SOBRE EL CASO MÁSTER

- 18 de enero de 2021: comienza el juicio con las declaraciones de Teresa Feito y Cecilia Rosado, quien reitera que falsificó el acta del TFM de Cifuentes porque la presionaron Álvarez Conde y Feito.

- 22 de enero de 2021: Cristina Cifuentes culpa de posibles irregularidades a la universidad y asegura que nunca llegó a defender el TFM, sino que solo dio "unas líneas generales" a unos profesores "en un acto informal".

El rector de la URJC, Javier Ramos, destaca que fue el consejero de Educación Rafael Van Grieken quien le hizo un número de llamadas "numeroso" reclamando el acta del TFM de Cifuentes.

- 25 de enero de 2021: Versiones encontradas entre la funcionaria Amalia Calonge y el catedrático Pablo Chico, que se acusan de alterar las notas del máster de Cristina Cifuentes, mientras el entonces consejero de Educación reconoce que llamó numerosas veces al rector para pedirle documentos, después de que el rector asegurara que no había irrebularidades.

-29 de enero de 2021: La Fiscalía mantiene su petición de pena para Cifuentes y Feito y solicita atenuante muy cualificada para Rosado por haber confesado.

Tres alumnos del mismo máster y una profesora reconocen que no fueron a clase o no defendieron el TFM, mientras Laura Nuño incide en que no daba clases en ese máster y su firma fue falsificada.

Peritos ratifican irregularidades en las firmas de las actas de los alumnos del máster que cursó Cristina Cifuentes, y confirman que la funcionaria Amalia Calonge fue habilitada para modificar las notas cuando ya no tenía potestad para ello.