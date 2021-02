La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este miércoles que las cifras de contagios en el ámbito educativo durante la denominada tercera ola han estado "siempre" por debajo de las cifras de la segunda ola de finales de octubre y principios de noviembre. "Los centros siguen siendo los lugares más seguros", ha insistido.

Y, además, afirma que se está observando durante esta tercera ola incluso una "tendencia sostenida a la baja" después de las primeras semanas tras las vacaciones de Navidad, en las que hubo un incremento de contagios.

En cualquier caso, la ministra ha admitido que el aumento de casos en todos los ámbitos se ha visto reflejado en el ámbito educativo. "Pero a pesar del contexto actual, que es complicado, la situación en los centros sigue siendo de contención", ha defendido.

La ministra ha dado cuenta de los últimos datos sobre la incidencia del coronavirus en las aulas enviados por las comunidades autónomas al Ministerio en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la Conferencia Sectorial de Educación, que ha tenido lugar esta mañana.

Así, según los datos que ha dado a conocer Celaá, a día de hoy el 98,63% de las aulas está funcionando con normalidad. Esto quiere decir que el 1,37% de las aulas permanecen confinadas por detectarse algún positivo (unas 5.800 aulas). "Este porcentaje es inferior al 1,5% o 1,6% de finales de octubre y principios de noviembre", ha dicho Celaá.

Además, la ministra ha asegurado que, de las últimas cifras que maneja el Ministerio, solo 32 centros educativos de enseñanza no universitaria (el 0,11 del total de centros de España) están cerrados por detectarse algún brote, y en once territorios no ha habido cierre de centros.

La titular de Educación también ha resaltado que la semana pasada ninguna comunidad autónoma tenía más del 3% de grupos en cuarentena, y solo dos regiones tenían entre un 2% y un 3% de aulas con actividad online.

Presencialidad

Así las cosas, ha manifestado la importancia de mantener la presencialidad en los centros educativos, una decisión en la que, a su juicio, coinciden "todos" los consejeros autonómicos. "Todos los consejeros nos hemos congratulado por el esfuerzo por mantener los centros educativos abiertos y todos hemos seguido con la determinación de segur manteniéndolos abiertos".

Y es que, en opinión de la ministra, "los centros siguen siendo los lugares más seguros", incluso insistiendo en que son "más seguros que cualquier otro en el que puedan estar".

Aun así, ha pedido no "bajar la guardia", al tiempo que ha instado a continuar con el "esfuerzo" realizado hasta la fecha, dados los "beneficios" que tiene la educación presencial sobre la telemática.

Financiación de 4.500 millones

Por otra parte, Celaá ha presentado a los consejeros de educación las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, que contará con una financiación de más de 4.500 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación, órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de enseñanza no universitaria, que ha tenido lugar esta mañana y en la que varias comunidades, como Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Cantabria se han quejado por no participar en los criterios de reparto de dichos fondos.

Las actuaciones del Plan, que se desarrollarán principalmente através de programas de cooperación territorial, prevén destinar 1.900 millones a la modernización de la Formación Profesional, 1.496 millones en digitalización y 1.118 millones a prevenir elabandono escolar temprano y mejorar los resultados educativos.

En el ámbito de la digitalización, con 1.496 millones de euros en tres años se prevén: 827 millones de euros para la instalación de 236.318 'Aulas Digitales Interactivas'; 291,58 millones para la formación en competencia digital de casi 725.000 docentes; 150 millones para la adquisición de 250.000 dispositivos móviles destinados a los estudiantes más vulnerables; 84 millones en la creación de la Red de Centros Nacionales de Capacitación digital; y 110 millones en el Plan de Formación Profesional Digital.

En relación a la FP, con 1.900 millones, se incluyen 10 líneas de inversiones: 724,6 millones de euros al reconocimiento y la acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral de más de 3 millones de personas; 518,8 millones a la conversión del 10% de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior en bilingües; 254 millones a la creación de 135.466 nuevas plazas de FP; 200 millones a la creación de una red de 50 centros de excelencia; casi 92 millones en el desarrollo de una oferta modular en empresas para unos 375.000 trabajadores y unos 2,5 millones a la formaciónde 25.281 docentes de FP en digitalización aplicada a los sectores productivos.

También prevé cuatro inversiones del ámbito de la FP para el empleo: 49 millones para cursos de actualización en 11 sectores de FP identificados como estratégicos; otros 49 millones para cursos para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad; 41,22 millones para cursos ligados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en zonas de riesgo de despoblación; y 36,75 millones para cursos de formación asociados al cuidado de las personas del sistema nacional.

Además, el ministerio señala que en los próximos meses se llevará a Consejo de Ministros el texto de la nueva Ley de Ordenación del Sistema único de Formación Profesional, que unificará la FP del sistema educativo y la FP para el empleo.

En cuanto a las actuaciones referentes a la modernización del sistema educativo con equidad, la inversión total asciende a 1.118 millones de euros repartidos en: 671 millones para la creación de 65.000 plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública; 320 millones para la implantación del Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo #PROA+ en más de 3.000 centros de especial complejidad educativa; y 124 millones para la creación de 1.460 Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado vulnerable.

"Mejorar la equidad de nuestro sistema educativo supone prevenir y reducir el abandono escolar prematuro y promover el éxito educativo de todo el alumnado, en particular del que tiene más dificultades. Este es un objetivo de país. Tenemos que conseguir que al menos el 90% de los jóvenes terminen la educación obligatoria y permanezcan en el sistema educativo para obtener una titulación profesionalizante", ha destacado la ministra.

Desarrollo de la ley

Por otra parte, la ministra y los consejeros han abordado el desarrollo de la LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá'), la nueva Ley educativa, aprobada el pasado 23 de diciembre. En particular, se ha hablado sobre la elaboración de las nuevas normas de ordenación académica de las diferentes etapas y de sus respectivos currículos, aspectos que irán juntos en un mismo Real Decreto, según ha dicho el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

El objetivo es revisar los métodos pedagógicos, los modelos de organización escolar y desarrollar un currículo que, a juicio de la ministra, sea "menos enciclopédico y más competencial", según el ministerio.

Tiana ha avanzado que ya que la nueva ordenación debería empezar a aplicarse en el curso 2022-2023, se iniciarán "próximamente" las reuniones de la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia Sectorial, con representantes de las comunidades autónomas, así como de los grupos de trabajo que resulten necesarios.

"La idea es que en los próximos meses, para el verano, tengamos una norma que se pueda tramitar y publicar y luego las comunidades autónomas puedan desarrollar para llegar al curso 2022-2023", ha afirmado Tiana.