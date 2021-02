El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, el exministro Salvador Illa, ha rechazado las acusaciones de quienes sugieren que rehusó hacerse un test antes de participar en el debate de TV3 porque está vacunado contra la COVID-19: "Yo no me he vacunado y eso lo sabe toda España", ha dicho.

En una entrevista en Cope, el presidenciable de los socialistas para las elecciones catalanas del 14 de febrero ha explicado que ya había estado esa misma mañana, el pasado martes, en la televisión catalana sin que nadie le pidiera un test PCR o de antígenos y que, cuando llegó por la tarde y se lo plantearon, decidió no hacérselo porque ni tenía síntomas ni había estado en contacto con un positivo.

"Los protocolos acordados y que yo he estado defendiendo para todos los españoles dicen que la prueba PCR se hace cuando tienes síntomas o has sido contacto estrecho de un positivo, y no era mi caso (...) y no quiero ningún privilegio para mí como político", ha subrayado.

En otra entrevista en la Cadena SER, Illa ha afirmado que es "falso" que se hubiera pactado con los demás candidatos hacerse un test previo al debate y ha defendido que nadie le dijo que fuera "obligatorio", sino que se le propuso a modo de "recomendación" y él lo consideró una "sobreactuación".

En Cope, el candidato de los socialistas ha lamentado que el resto de formaciones hayan aprovechado para generar más "bronca" con esta cuestión.

"Incluso he visto gente que dice que me quiere llevar a la Fiscalía", ha apuntado refiriéndose a la intención del PP de pedir al ministerio fiscal que investigue si Illa se ha vacunado antes de tiempo, según han informado a Efe fuentes de ese partido.

"Todo el mundo sabe que no me he vacunado. Cuando lo haga se hará público y lo haré en mi centro de salud. Espero que, entonces, todos los que están diciendo esto tengan la grandeza de, como mínimo, disculparse", ha añadido en otra entrevista en Antena 3.