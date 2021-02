Los principales candidatos para las elecciones catalanas del 14 de febrero cerraron este viernes sus campañas electorales con una serie de atípicos actos a causa de la pandemia, que ha impedido la celebración de los tradicionales mítines multitudinarios por parte de las distintas formaciones.

El socialista Salvador Illa ha cerrado su campaña a la presidencia de la Generalitat llamando a concentrar todos los votos de quienes quieran "pasar página" del "procés" en su candidatura, porque los "votos del cambio" que no vayan al PSC el próximo domingo solo servirán para "afianzar el bucle" soberanista.

El candidato del PSC a las elecciones catalanas del 14 de febrero ha clausurado este viernes una campaña 100 % telemática, marcada por las restricciones que impone la covid, desde la sede del partido en Barcelona, arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros dirigentes socialistas, como el expresident José Montilla.

Ante un público reducido, el exministro ha reivindicado que "el del domingo es un voto importantísimo, decisivo" para que Cataluña pueda salir del "bucle decadente y divisivo" al que le han empujado los sucesivos gobiernos independentistas. "Toca arremangarse", ha subrayado.

El candidato socialista ha advertido a todas las personas que están hartas del "procés" pero que dudan sobre si ir a votar de que "el bucle independentista se alimenta de la abstención".

Y también ha apelado una vez más a todos aquellos que en 2017 "ya votaron cambio" -en una alusión indirecta a quienes en las pasadas elecciones autonómicas optaron por Ciudadanos, que ganó con 36 diputados-, a quienes ha pedido que esta vez depositen su confianza en el PSC.

"Cada voto por el cambio abre una grieta en el bucle y en la manivela del enfrentamiento; cada voto por el cambio abre una grieta en el muro que han querido construir; cada voto por el cambio abre una rendija de esperanza para salir del declive de la decadencia; cada voto por el cambio es garantía para dejar de hablar de confrontación y de DUI, para hablar de cómo superar la crisis económica y social", ha defendido.

Respaldo de Sánchez a Illa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el compromiso de los partidos independentistas de no pactar con Salvador Illa es un texto de miedo, odio eterno y trinchera, pero les ha advertido de que a la voluntad de cambio no se le puede poner un cordón sanitario.

Sánchez se ha referido al compromiso de las formaciones soberanistas este viernes en el acto de cierre de la campaña de Illa como candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo domingo.

Al igual que ya había asegurado Illa, el líder del PSOE ha subrayado que ese es "el pacto del miedo, de la foto de Colón del independentismo".

"Pero se equivocan, porque al reencuentro, a la socialdemocracia, a la voluntad de avanzar de un pueblo no se le puede poner un cordón sanitario, y vamos a romper ese cordón -ha asegurado- votando a Illa".

A su juicio, vale la pena leer el texto firmado por los independentistas, porque cree que no hay ni un argumento positivo y su única propuesta es no pactar con los socialistas, lo que ha calificado de "odio eterno".

"Esa es la Cataluña que quieren para sus hijos, división y confrontación perpetua; no quieren dejar a los jóvenes un país, sino una trinchera", ha añadido antes de subrayar que, frente a eso, hay que votar a Illa.

Para Sánchez tanto los independentistas como la ultraderecha sólo buscan bronca porque necesitan un adversario.

En esa línea, ha recalcado que, ante la "fantasía dañina" de los independentistas, Cataluña necesita un president al servicio de la gente y que se ocupe de los problemas porque está "empachada de una política que sólo aporta dogmas, ineficacia y división".

Ha asegurado que ni los dirigentes soberanistas se creen ya su "cuento" de que Cataluña tiene un problema de independencia, porque la realidad es que se trata de un problema de convivencia y de un riesgo de decadencia.

Tras insistir en la necesidad de pasar página en Cataluña y mostrar su convencimiento de que Illa va a conseguir su objetivo de restaurar la convivencia, ha destacado la gestión de su candidato al frente del Ministerio de Sanidad.

Una alusión que le ha llevado a recordar que este viernes España ya ha llegado al millón de personas vacunadas con dos dosis y a destacar la esperanza que ese dato conlleva.

Sánchez ha animado a participar "en masa" en la jornada electoral del domingo porque "votar es seguro" y la inseguridad es no votar y que otros decidan el futuro.

En el mismo acto ha intervenido también la presidenta del Senado, Pilar Llop, quien ha incidido en que Illa es la persona que va a evitar el enfrentamiento y va a facilitar el reencuentro entre catalanes y entre Cataluña y España.

Ciudadanos urge al cambio

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha urgido al electorado a movilizarse el 14F y votar a Cs para llegar al Govern y "renovar Cataluña, que lleva décadas como el juguete de los independentistas".

En el acto telemático de cierre de campaña de este viernes en Barcelona, el candidato naranja ha puesto en valor que el voto de Cs vale el doble, porque representan las "políticas sensatas y el dique de contención del 'procés".

Ha pedido al electorado constitucionalista "aprovechar la oportunidad de que el separatismo está dividido y frustrado, porque muchísimas personas creyeron las mentiras que les decían los separatistas".

"No tienen verdaderas motivaciones para votar. Por eso, el votante constitucionalista tiene que aprovechar, para que consigamos un escaño más que nos abra la puerta a un gobierno de convivencia y de cambio", ha añadido.

Ha advertido de que "los radicales y extremistas se movilizarán", por lo que ha hecho un llamamiento a la gente que considera sensata y moderada para que hagan un esfuerzo y vayan a votar el domingo.

"El panorama que nos puede quedar en el Parlament puede ser mucho más radical aún del que tenemos ahora, porque los separatistas con afanes totalitarios irán. Y si no van los constitucionalistas que quieren cambio y convivencia, y que la Generalitat se encargue de los problemas reales, pueden ganar los otros", ha zanjado.

El acto ha estado caracterizado por un total de 15 conexiones desde diferentes puntos de Cataluña con representantes de Cs, en apoyo a Carrizosa; han estado: el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, y el de Andalucía, Juan Marín; también la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís; el eurodiputado de Cs Jordi Cañas; el portavoz de Cs en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, y el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal.

Arrimadas apela a los "abandonados" por PP y PSC

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido el voto para superar cuatro años más de proceso independentista y ha apelado concretamente a los votantes socialistas y populares: "Si te sentiste abandonado por los Gobiernos del PP y el PSOE en Madrid, vota Cs. Si te sentiste defraudado por Montilla y Maragall, vota Cs. Si quieres un partido que lo cambie todo, vota Cs".

En el acto telemático de cierre de campaña de Cs este viernes en Barcelona, Arrimadas se ha referido a todos aquellos electores que no quieren "multas lingüísticas" en Cataluña y que quieren bajar los impuestos y ayudar a las pymes y autónomos.

Para Arrimadas, si Cs gana el 14F se destapará por primera vez la corrupción en Cataluña: "No quiero ni la del 3% ni la del PSOE ni PP, ni la de los nuevos partidos. Necesitamos corrupción 0 y tolerancia 0 con la corrupción".

Ha asegurado que el 14F se va a imponer el 'corazón tribandera' --en sus palabras-- y que "ganará el amor al odio", porque como afirma Cs busca recuperar la convivencia entre los catalanes que, a su juicio, ha quedado afectada por el independentismo.

"Acabemos con la doble 'P': de pandemia y 'procés'. Acabemos con la división, la mala gestión, con esta decadencia económica, social y cultural. Tenemos que relanzar el proyecto de Cataluña. Nosotros somos el voto fiable y seguro", ha remarcado.

Ha sostenido que tras la victoria de Cs en las elecciones de 2017 "la siguiente etapa del sueño es gobernar la Generalitat", y pide al electorado no quedarse en casa el domingo para no estar los próximos cuatro años arrepintiéndose de no haber ido a votar, según ella.

Arrimadas ha dicho que comprende que, dada la situación actual de pandemia, "es difícil y cansino", pero defiende que la votación se podrá hacer con todas las garantías sanitarias y que, a su juicio, es necesario para volver a levantar Cataluña.

El PP se distancia de Vox

El presidente del PP, Pablo Casado, ha marcado este viernes distancias con Vox, partido de extrema derecha del que ha criticado su euroescepticismo, su populismo y su centralismo: "Nosotros no somos un producto de moda, somos un producto de principios y valores".

En el acto de cierre de campaña de los populares catalanes celebrado en Montjuïc, Barcelona, Casado ha reivindicado las siglas del PP ante la posibilidad de que Vox logre más escaños que los populares en los comicios del 14F.

"Llevamos diciendo lo mismo muchos años. A veces nos va mejor, a veces peor. Pero somos coherentes porque decimos siempre lo mismo y en todas partes. No somos un producto de moda, somos un producto de principios y de valores. Por cierto, los que han funcionado aquí y ahora, en todas partes y siempre", ha afirmado.

El presidente del PP ha dicho sentirse identificado con "proyectos europeístas", con Angela Merkel y la CDU y no con Marine Le Pen ni Donald Trump.

También ha rechazado "radicalismos iliberales, sean independentistas o populistas de derechas, que quieren acabar con el Estado de las autonomías".

Sobre la voluntad recentralizadora de Vox, se ha preguntado: "¿Entonces le dejamos toda la sanidad a Salvador Illa?", candidato del PSC a la Generalitat el 14F.

Ha criticado asimismo que este partido coquetee con la idea de abandonar la Unión Europea -el "Spexit"-, pues se ha preguntado dónde estarían los fondos de reconstrucción, los ERTE, el Banco Central Europeo o las vacunas si España no formara parte del club comunitario.

"¿A qué estamos jugando? Nos quieren sacar de la Constitución española, de la Unión Europea. ¡Es exactamente lo mismo que pide Puigdemont! Los flamencos que defienden a Puigdemont son los socios de Vox en el Parlamento Europeo, ¡y eso no lo queremos!", ha enfatizado.

Casado también ha dicho que el PP tiene "adversarios" y no "enemigos", "compatriotas y vecinos" y no "contrarios".

Así, ha defendido que confiar en el candidato popular a la Generalitat, Alejandro Fernández, valdrá por "tres votos": para que tenga "la llave" en el Parlament, para reforzar al PP en el Congreso y el Senado y porque los populares son el primer partido en el europarlamento.

Casado ha repasado asimismo las ideas fuerzas del PP en esta campaña: impulsar una "revolución fiscal" en Cataluña, mejorar la sanidad, mano dura contra la ocupación, complementos retributivos para funcionarios de otras partes del Estado y "libertad de elección" en educación.

Por su parte, el candidato del PPC a la Generalitat, Alejandro Fernández, ha alertado este viernes ante el auge de Vox de que "las bajas pasiones siempre acaban trayendo las peores páginas de la historia de España", y ha dicho: "No me da miedo ningún populista, ni de izquierda, ni de derecha, ni nacionalista".

Igual que un día en el Parlament entonó una canción de Manolo Escobar dirigida al entonces president Quim Torra, Fernández ha recitado esta tarde unos versos de Rocío Jurado: "Como una ola me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento".

Ha sido su manera de defender a Casado ante "hiperventilados que se dedican a inventarse patrañas y faltan al respeto con mentiras", quienes han pretendido "sacar de la pista" al PP como si su líder fuera "un peligroso marxista leninista".

Tras afirmar que el PP es "un partido europeísta sin matices", Fernández se ha preguntado si "para combatir la miseria moral" del independentismo se necesita de "un equivalente", encarnado en este caso por Vox.

"La España que creen pura sería una cosa muy pequeña. Si España solo fueran Abascal y sus amigos, y no los 47 millones de españoles, ¡vaya España escuchimizada tendríamos, vaya España pequeñita!", ha alertado.

Los Comuns piden "Gobierno transversal"

La candidata de En Comú Podem (ECP) a las elecciones, Jéssica Albiach, ha pedido a los catalanes que le voten este domingo para constituir un "Govern transversal y de izquierdas", que ve posible.

Ha asegurado que el gobierno de izquierdas en Cataluña "llegará antes o después", en el cierre de campaña en Blanes (Girona) con el número 2 de la candidatura, Joan Carles Gallego; la candidata por Girona, Rosa Lluch; el candidato por Lleida, Jaume Moya, y la diputada del Congreso Aina Vidal.

"Algunos partidos se pueden resistir con votos o con posicionamientos del pasado. Pero esto son cosas del pasado", y por eso ha pedido concentrar el voto en los comuns, porque cree que es el único voto posible para hacer un Govern realmente de izquierdas.

Ha recordado que "estas elecciones no van de quién queda primero, sino de quién es capaz de sumar para gobernar", y ve estos comicios como un plebiscito entre el desgobierno actual, en sus palabras, o un gobierno amplio de izquierdas.

Se ha preguntado si Junts y ERC serán capaces de abocar a la ciudadanía a una repetición electoral si no logran acuerdos para gobernar: "¿Nos llevarán a una repetición electoral por cabezotas? ¿Serán capaces de hacerlo en una situación de antipolítica, cuando la gente está sufriendo?".

Albiach ha defendido la coalición del Gobierno central, "el de los ERTES, el Ingreso Mínimo Vital, el escudo social que ya le gustaría a otros países", y ha reivindicado estas políticas ante las críticas del candidato de Cs, Carlos Carrizosa, que tachó un posible tripartito entre ERC, ECP y PSC como el tridente de la ruina.

Asimismo, ha puesto en valor la manera en que los comuns entienden la política, como la necesidad de llegar a acuerdos, y ha zanjado: "Esperamos que el partido del amor y la esperanza gane a la resignación y al odio".

El "punto y aparte" de Vox

El candidato de Vox para el 14F, Ignacio Garriga, ha augurado este viernes que las elecciones serán "un punto y aparte en la historia de Cataluña y permitirán decir en el Parlament lo que nadie ha dicho durante años".

"Os prometo que vamos a dedicar hasta la última gota de nuestro aliento y de sangre si hiciera falta", ha dicho en el acto final de campaña sobre los posibles diputados de la formación en el próximo Parlament.

Ha anticipado que van a "liderar una oposición como nunca antes la ha habido en el Parlament", y ha sostenido que en unos años serán una opción de gobierno en Cataluña.

Ha prometido a sus votantes representarles tras "décadas silenciados y pisoteados", y ha acusado a los partidos independentistas de haberse apropiado de las instituciones.

Sobre la campaña electoral, ha valorado que "ha sacado la máscara al separatismo totalitario y se ha visto su verdadera cara de odio y liberticida".

"Cueste lo que cueste y nos llamen lo que nos llamen, iremos plaza por plaza y calle por calle a recuperar lo que nos han arrebatado", y ha dicho que durante décadas han tenido que vivir sin libertad.

El líder del partido, Santiago Abascal, ha cerrado la campaña electoral apelando a los votantes de Cs, PSC y PP, a quienes ha asegurado que "solo queda Vox".

Se ha referido a los votantes de izquierdas que migraron desde otras comunidades pero "la izquierda les negó poder votar a un partido nacional y les obligó a votar esa sucursal nacionalista que es el PSC".

También ha apelado a quienes consiguieron para el PP la mayoría absoluta pero "no sirvió para parar un golpe de Estado y obligar a un 155 duradero", y ha criticado que la líder de Cs, Inés Arrimadas, se marchara al Congreso tras ser la fuerza más votada en el Parlament.

ERC pide "no rendirse"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha llamado este viernes a la movilización el domingo en las elecciones del 14 de febrero para lograr una victoria de ERC: "Si nosotros no nos hemos rendido en la cárcel, menos os tenéis que rendir vosotros ante una urna. Porque la urna son nuestra arma, nuestra herramienta y nuestro instrumento".

Lo ha dicho en el mitin de final de campaña en las Cotxeres de Sants de Barcelona ante unas 200 personas --el acto con más asistencia--, en el que ha intervenido la plana mayor del partido, como su líder, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Marta Vilalta y Roger Torrent, y los presos republicanos del 1-O, como Carme Forcadell, Dolors Bassa y Raül Romeva, además de otros miembros de ERC.

"Os ruego que no os equivoquéis de voto este 14 de febrero. Porque, si os equivocáis de voto, retrasaréis esta esperanza, este futuro y esta república", y ha apelado a repetir las victorias electorales de ERC de los años 30.

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido el voto para su partido para posibilitar que, después de muchos años, Cataluña "vuelva a tener un presidente independentista y de izquierdas" y también para "derrotar al bloque del 155" y avanzar hacia la autodeterminación.

En el acto de final de la campaña de ERC realizado en las Cotxeres de Sants de Barcelona, Aragonès, ha agradecido a los presos independentistas que "no hayan bajado la cabeza ante la represión" y ha puntualizado al candidato del PSC, Salvador Illa, que Cataluña "no sólo no quiere pasar página, sino que tiene derecho a escribir nuevas páginas luchando por su libertad".

"Aquí no ha acabado nada, aquí todo continua -ha subrayado-, porque este país seguirá su lucha y no doblegarán su voluntad, no lo hicieron con un golpe de Estado con el 155, y tampoco lo harán en las urnas el próximo domingo".

La CUP como "freno" de Vox

La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha asegurado que cada voto a la CUP es "un freno" a la entrada de Vox en el Parlament y ha abogado textualmente por que la fuerza de las luchas populares entre con empuje en la cámara.

Lo ha dicho en el acto final de campaña electoral en Badalona (Barcelona) junto al número dos del partido a las elecciones, Carles Riera, la candidata por Tarragona, Laia Estrada, el candidato por Girona, Pau Juvillà, y la número dos por Giron, Montserrat Vinyets.

Sabater ha criticado al Govern actual alegando que, con una mayoría independentista en el Parlament, "no se ha hecho ni un paso adelante" hacia la independencia en los últimos tres años, y ha pedido el voto para que esto se reactive.

Ha acusado a Junts de llenarse la boca de declaración unilateral de independencia (DUI) y de "varitas mágicas" para luego perseguir al independentismo y mandar a los Mossos d'Esquadra a reprimir manifestaciones y a realizar desahucios, en sus palabras.

Ha reprobado que el sistema actual no sirve, a su juicio, para salvar vidas, ni la economía de la mayoría, ni el planeta, ni la comunidad, ni la dignidad de las vidas humanas: "Ya sabemos que el capitalismo feroz es destructivo".

Así, Sabater ha defendido que "la única opción para que en el Parlament pasen cosas distintas" es que la CUP tenga, a su parecer, una fuerte representación para condicionar la política.

Visión crítica de Mas

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que el PDeCAT "se la ha jugado por la independencia, contra la represión y contra el 155 igual que otros que están en formaciones de tipo soberanista".

"No hay ninguna carrera para ver si hay alguien que es más o menos independentista. Si queremos una Cataluña libre no puede haber competiciones sobre si uno de los cree más que el otro", ha dicho en su intervención telemática en el acto de final de campaña de este viernes.

También ha animado a ir a votar este domingo: "Insisto en la importancia de ir a votar. Cuando alguien me habla de la utilidad o no del voto, yo le digo: Lo más inútil es no votar. No hay diputados de la abstención ni del voto en blanco. Las sillas se llenarán igual".

El PDeCAT se defiende

La candidata del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón, ha afirmado este viernes que su formación "recoge lo mejor de los gobiernos de Convergència" y ha reclamado el voto para "frenar a la CUP" para que no vuelvan a condicionar un Govern.

Lo ha dicho en el acto final de campaña del PDeCAT, celebrado en el recinto modernista de Sant Pau de Barcelona, en el que también han intervenido el resto de cabezas de lista provinciales, así como el presidente del partido, David Bonvehí, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas.

Chacón ha acusado a JxCat de ser "una macedonia ideológica" que está "entre ERC y la CUP", ya que coge de los republicanos "las políticas de izquierda" y de los anticapitalistas "la metodología, la estrategia de la confrontación estéril".

La candidata del Partit Demòcrata ha reivindicado a su formación como el partido que recoge "lo mejor del gobierno de Convergència" y su legado.

Àngels Chacón ha enviado "al bloque del 155 a la esquina de pensar" y ha afirmado que el PDeCAT nunca "olvidará" lo que ocurrió con la aplicación de este artículo de la Constitución en Cataluña.

Y ha emplazado a estas formaciones a que "pidan perdón por el 155" y por "la violencia del 1-O", y a que se comprometan a una amnistía para los presos independentistas y un referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña.

Por ello, ha pedido el voto para el PDeCAT por tres motivos: para conseguir una mayoría independentista en el Parlament, para tener un buen Govern y para frenar a la CUP con el fin de que este partido "no vuelva a condicionar" la política catalana.

En el mitin también ha intervenido la número dos por Barcelona y exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que ha erigido al PDeCAT como la única opción para que un partido de "centro" esté en el Parlament tras las elecciones del 14F.

Y ha dicho que, a pesar de que con ERC y JxCat les une la independencia, les separa "la incompetencia", y ha advertido de que "con incompetencia nunca habrá independencia".