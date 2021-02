El presidente de Aragón, Javier Lambán, acaba de anunciar que sufre cáncer de colon. Tras haber estado ingresado en el Miguel Servet durante cuatro días, el jefe del Ejecutivo regional no ha querido esperar para anunciar públicamente el diagnóstico. Ha añadido que seguirá al frente del Gobierno de la DGA mientras dure el tratamiento al que debe ser sometido a partir de la semana que viene. Casi con toda seguridad, deberá pasar por el quirófano.

El líder socialista ha admitido el "quebranto personal" que produce recibir una noticia de esta naturaleza, pero que la ha tratado de asumir "con la máxima serenidad". "Me reconforta mucho el apoyo de mi familia y, por qué no decirlo -ha añadido- me tranquiliza, sobre todo, el conocer la competencia y el buen hacer de los profesionales de nuestra sanidad pública, en cuyas manos me pongo de forma absolutamente confiada". Ha reconocido que la hoja de ruta de su tratamiento supondrá la alteración de su agenda pública "en algunos momentos", pero que sigue en disposición de asumir "plenamente" sus funciones como presidente de Aragón.

Lambán ha comparecido ante los medios en la sala de Columnas del edificio Pignatelli durante unos cuatro minutos y no ha permitido preguntas.