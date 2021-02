El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su respaldo a las fuerzas de seguridad ante los disturbios que se están sucediendo en varias ciudades de España y ha pedido al presidente del Gobierno que cese a los ministros que justifican la "kale borroka".

El líder popular ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje para respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad que "arriesgan su vida por defender la nuestra, la ley y la libertad".

Casado ha incluido en el mensaje la petición al presidente del Gobierno de que cese a los ministros que justifican la "kale borroka", y ha recordado que la ley de partidos políticos responsabiliza a quienes alientan la violencia.

El presidente del PP ha añadido la etiqueta #YoDefiendoalaPolicía y una fotografía en la que se puede leer: "Ellos nos protegen a todos. Ahora defiéndeles tú".

También lo ha hecho la presidenta de la formación Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha expresado además su respaldo a un periodista herido mientras hacía su trabajo.

"Todo mi apoyo al periodista @EdortaMoreno, herido por las pedradas de los radicales en Barcelona mientras hacía su trabajo", ha escrito en su cuenta de Twitter la presidenta de Ciudadanos.

Arrimadas califica en el mismo mensaje de "tremendo" lo que está ocurriendo "con la connivencia del Govern separatista y sin que el Gobierno de España mueva un músculo".

Horas antes, la presidenta de la formación naranja había colgado en la red un mensaje -con un vídeo enlazado- en el que se veía "a los vándalos saqueando comercios en el centro de Barcelona con total impunidad".

"Esto sucede mientras el separatismo y Podemos muestran su complicidad con los delincuentes y el Gobierno de España ni reacciona. No hay derecho", ha escrito Arrimadas.

Ayuso apunta a Iglesias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que Pablo Iglesias "no debería permanecer ni un minuto más" como vicepresidente del Gobierno, y ha responsabilizado al presidente, Pedro Sánchez, de tenerlo en las instituciones "después de haber abjurado de él".

Después de visitar unas obras en la localidad de Humanes de Madrid, este mediodía, Ayuso ha dicho que Iglesias debería dejar el Gobierno "por poner en tela de juicio a la democracia española y por jalear y alentar a estos violentos que rompen nuestras calles, rompen nuestra convivencia, saquean y que solamente causan el mal".

Ayuso ha expresado su "profunda condena" a los disturbios en Barcelona y en Madrid en los últimos días, y ha expresado su apoyo y reconocimiento a las fuerzas de Seguridad y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Además, la presidenta madrileña ha expresado su "condena y rechazo" a la difusión de una fotografía de una muñeca con el rostro de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la que aparece ahorcada en un árbol aparentemente en el marco del debate sobre la ley trans.

Almeida se une a las críticas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "mantener" en el Ejecutivo al vicepresidente, Pablo Iglesias, quién le es "cómodo y útil" para "desviar la atención de cuestiones más importantes" como la gestión de la pandemia o la crisis económica y social.

En declaraciones a los medios de comunicación este domingo en la Puerta del Sol, en el marco de un acto de presentación de una campaña de recogida de firmas en apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FFCCSE), Almeida ha apuntado que "el problema no es Podemos, no es Iglesias, no es Pablo Echenique, ni es Juan Carlos Monedero", si no el propio Sánchez.

"No nos olvidemos de que si Iglesias es alguien el política, y pinta algo dentro de los poco que realmente pinta, es gracias y exclusivamente a Sánchez", ha dicho Almeida, quien ha lamentado que con Podemos en el Gobierno y la "complicidad" del presidente, "vienen tiempos duros, muy difíciles y muy complicados para los españoles".

Además, el edil ha criticado los mensajes que se han lanzado desde el Gobierno central y los partidos que lo conforman, y ha pedido que se condenen los altercados de forma "inequívoca".

"La portavoz del Gobierno (María Jesús Montero) se permitió decir que el Gobierno va a revisar la sentencia de Hasel. Eso es ignorar la separación de poderes, y es que desde el PSOE no se reconozca la independencia del Poder Judicial", ha afeado Almeida, quien ha catalogado como "chulería" las palabras de Montero y ha mostrado su conformidad con la sentencia, que es "impecable".

Respecto a las manifestaciones que se han sucedido en los últimos días en favor de la liberación del rapero Pablo Hasel, el alcalde ha agradecido "la gran labor" que han llevado a cabo las FFCCSE y ha lamentado que el entorno de Sol fuese "arrasado" en las últimas jornadas a causa de la manifestación en favor de la liberta de expresión y que fue "aupada" por "radicales".

En este sentido, ha ensalzado el plan llevado a cabo por el Ayuntamiento de Madrid y por la Delegación del Gobierno en la capital, que pasaba por el despliegue de efectivos y también por la retirada de elementos de mobiliario urbano, gracias a la cual "no se dejó resquicio a que se hiciera lo mismo que en Barcelona", donde se quemaron contenedores, se saquearon establecimientos y alguno elementos de la vía públicas se vieron gravemente dañados.

Asimismo, Almeida ha lanzado un mensaje de "tolerancia cero contra aquellos que no quieren vivir en el modelo constitucional de 1978" y que quieren "dinamitarlo" junto con la capacidad que tienen los ciudadanos del país de "convivir aun pensando diferente".

Además, ha mostrado su preocupación por el gran número de menores detenidos durante estas jornadas, algo que "debería hacer reflexionar" a toda la sociedad y poner en tela de juicio los mensajes que se están dando desde la política.

Por otro lado, ha felicitado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por "comprender que la violencia es incompatible en las calles con lo que merecen los barceloneses" y por haber condenado los incidentes, pero la ha criticado porque "el remedio no es dar satisfacción a aquellos que incendian las calles" en alusión a la propuesta de Colau de dar el indulto a Hasel.

"Ese es uno de los problemas que ha habido en Cataluña en los últimos años, que se han transmitido mensajes de tolerancia y comprensión hacia quienes entienden la violencia como una forma más de ejercer la actividad en las calles", ha zanjado.