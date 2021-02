La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo revisó este lunes por primera vez el informe sobre el suplicatorio de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, que recomienda el levantamiento de la inmunidad de los tres eurodiputados, al considerar que los hechos por los que se les procesa tuvieron lugar antes de que entrasen en la Eurocámara.

En la sesión de este lunes, el ponente de los informes, el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, presentó los textos ante los eurodiputados y cada grupo pudo intervenir brevemente sobre cada caso, si bien la sesión se celebró a puerta cerrada.

El presidente de la comisión, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, no quiso pronunciarse sobre el contenido de la sesión a su salida de la misma y apuntó a que la reunión de este martes en la que se votará el informe, será "un comité como otro cualquiera".

"Es cierto que para España, por la connotación política de estos casos, va a tener una repercusión política enorme, pero para el resto de compañeros y para el Parlamento Europeo es un caso de inmunidad más como cualquier otro. Así se han tratado, y así se tratarán", dijo Vázquez.

El contenido del informe, que avanzó el diario ABC y pudo confirmar Efe el pasado jueves, recoge una recomendación favorable a que se retire la inmunidad a los tres eurodiputados catalanes y responde así positivamente a la petición de la Justicia española a comienzos de 2020.

El informe señala que los hechos por los que Puigdemont, Comín y Ponsatí son procesados tuvieron lugar antes de que se convirtieran en eurodiputados y que no están vinculados a su ejercicio como miembros del Parlamento Europeo, condiciones necesarias para que la Eurocámara deniegue una petición del levantamiento de inmunidad.

La votación, este martes

El voto en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que se celebra este martes, no se daría a conocer oficialmente, en principio, hasta el miércoles por la mañana, ya que debido a la pandemia muchos eurodiputados emiten su voto de forma electrónica y se han alargado los plazos para recontar los votos totales.

"La agenda se mantiene y se votará este martes por la tarde. Por la situación en la que estamos por la pandemia y el sistema híbrido no es fácil predecir cuándo tendremos el resultado. Por lo tanto, hasta que lo cuenten, aseguren la privacidad y que todos los votos están bien contados, no podemos anunciar", apuntó Vázquez.

No obstante, señaló el presidente de esta comisión, el secretariado de este organismo "va a hacer un esfuerzo" para intentar tener el resultado lo antes posible. "No porque sean estas inmunidades en particular, sino porque siempre en casos de inmunidades intentamos dar el resultado del voto lo antes posible", explicó.

La mayoría entre los 24 miembros de esta comisión (equivalente a 13 votos a favor) se alcanzaría con la opinión favorable de los grupos parlamentarios en los que se enmarcan el PP, el PSOE, Ciudadanos y Vox.

El Partido Popular Europeo (PPE) tiene 7 miembros en esta comisión, por 5 de los socialdemócratas, 4 de los liberales de Renovar Europa y 2 de los conservadores y reformistas, con lo que, si todos votasen a favor, sumarían una cómoda mayoría de 18 votos de 24 totales.

La delegación del PSOE en el Parlamento Europeo no ha hecho pública su posición sobre el levantamiento de inmunidad de los eurodiputados de JxCat, aunque la presidenta del grupo socialdemócrata, Iratxe García, dijo que su postura es la del "respeto al Estado de derecho”.

Por su parte, Vázquez, que como eurodiputado de Ciudadanos pertenece al grupo Renovar Europa, señaló que los diputados de su formación han debatido su posición y tomado una decisión respecto a los suplicatorios en una reunión preparatoria, aunque no desveló el sentido de esos votos.

En declaraciones a la prensa en enero, el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons ya estimó que la mayoría de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo está a favor de que se conceda el suplicatorio pedido por España para los tres diputados de JxCat.

Polémica por la confidencialidad

La garantía de la confidencialidad del suplicatorio ha sido objeto de polémica durante las primeras fases, después de que la delegación de JxCat en el Parlamento planteara una queja por estas declaraciones de González Pons en enero.

Este lunes, ha sido el propio presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, quien ha manifestado su malestar por la filtración al diario ABC del informe del suplicatorio y anunció que pediría una investigación al respecto.

"Les anuncio que voy a enviar una carta al presidente (de la Eurocámara, David) Sassoli solicitando que se inicie una investigación sobre las supuestas filtraciones de información confidencial que se produjeron la semana pasada en relación con los expedientes de los señores Puigdemont, Comín y Ponsatí", dijo Vázquez ante la comisión que preside.

Insistió en que la información sobre estos procedimientos "es absolutamente confidencial", al tratar cuestiones relacionadas con derechos fundamentales, y que las personas que tienen acceso a ella están vinculadas por el deber de confidencialidad, cuyo incumplimiento conlleva sanciones.

Las sanciones por vulnerar la confidencialidad de los procesos en los que está garantizada pueden conllevar, entre otras sanciones, la limitación de los derechos de acceso a información clasificada o confidencial durante un período máximo de un año.