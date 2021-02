La tramitación del suplicatorio de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí ha superado su primer filtro este martes con la aprobación del informe que recomienda levantarles la inmunidad en la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo. El documento, cuyo ponente es el ultraconservador búlgaro Angel Dhambazki y que ha contado con 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, propone la concesión del suplicatorio solicitado hace más de un año por el Tribunal Supremo. El pleno de la Eurocámara tendrá la decisión final en la próxima sesión, que arranca a partir del 8 de marzo, supondrá la retirada de la inmunidad parlamentaria y la reactivación de la euroorden contra el 'expresident'.

Es decir, aunque ninguno de los tres políticos catalanes perderán en ningún caso su condición de eurodiputados, el respaldo al suplicatorio permitiría al presidente del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reactivar los procedimientos de extradición que quedaron congelados en Bélgica y Escocia cuando fueron designados eurodiputados. Un proceso que no será automático y que, a tenor del precedente sentado el pasado 7 de enero en el caso del ex conseller de Cultura, Lluis Puig, podría deparar sorpresas.

El Tribunal de Apelaciones de Bruselas ya rechazó la entrega a España de Puig, reclamado por malversación de fondos públicos en relación al 1-0 y cuya euroorden no quedó congelada por tener inmunidad parlamentaria. Los argumentos, los mismos que esgrimieron los tres eurodiputados de JuntsxCat durante la audiencia que protagonizaron a mediados de enero en la comisión de asuntos jurídicos. Es decir, que el Supremo no es el órgano competente para juzgarles en relación al 1-0 y que existe el riesgo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, según explicaron fuentes de la defensa.

Sin relación con su actividad

Pese a estos argumentos, la posición del ponente del informe, que no se puede enmendar y solo se puede aprobar por mayoría simple o rechazar, es que los hechos por los que se pide la activación del suplicatorio ocurrieron antes de que fueran eurodiputados y que por tanto no tienen ninguna relación con su actividad como miembros del Parlamento Europeo. Según las reglas de la cámara, “cuando el procedimiento en cuestión no se refiera a opiniones expresadas ni a votos emitidos en el ejercicio de las funciones parlamentarias procede la suspensión de la inmunidad, salvo que la intención subyacente en el procedimiento judicial sea la de perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución”.

Si los tres grandes grupos políticos de la Eurocámara –Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas y el liberal Renew- mantienen su alianza y votan a favor de la recomendación de Dhambazki, el resultado en comisión serán 16 votos sobre los 25 de la comisión de asuntos jurídicos. Si se suman los dos del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) al que pertenece el ponente y también VOX, el resultado sería una mayoría holgada de 18 votos frente a los 7 restantes que suman la ultraderecha de Identidad y Democracia, Verdes/ALE, y la lzquierda, así como un eurodiputado de los no inscritos, insuficientes para impedir la concesión si es que optaran por oponerse.

Retrasos y confidencialidad

El proceso lanzado hace más de un año por el Supremo ha estado plagado de altibajos. En primer lugar porque la irrupción de la pandemia de covid19 obligó a la institución europea a paralizar la tramitación de todas las solicitudes durante meses. El procedimiento no se reactivó hasta finales del año pasado, hasta que hubo garantías de los servicios jurídicos y técnicos, de que el procedimiento telemático garantizaba la confidencialidad. Aunque las reglas sobre el levantamiento de inmunidades recogen que el respeto a la confidencialidad debe mantenerse, el popular Esteban González Pons reveló tras la audiencia con los tres eurodiputados catalanes en enero que su grupo ya tenía clara suposición y que había una “clara mayoría” a favor de conceder el suplicatorio “porque este no es un juicio político, es un juicio jurídico”, dijo entonces.

A estos comentarios se sumó la semana pasada la filtración del informe. Algo que no cambia el sentido del informe pero que ha generado malestar y varias quejas, entre ellas las del presidente de la comisión de asuntos jurídicos, Adrián Vázquez (C’s), que anunció este lunes su intención de escribir al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, solicitando una investigación sobre “las supuestas filtraciones de información confidencial que se produjeron la semana pasada en relación con los expedientes de los señores Puigdemont, Comín y Ponsatí”, explicó sobre la información avanzada por el diario ‘Abc’.