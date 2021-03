La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha reivindicado este domingo una política limpia frente a la "moral de saldo" del PP de Pablo Casado, quien ha tratado de "tapar su corrupción comprando gente y vendiendo cargos" como si de un "mercado persa" se tratase.

Así se ha expresado la portavoz socialista en el Congreso durante el encuentro telemático "Madrid. Por una política honesta", en el que también han participado el portavoz de la Asamblea madrileña, Ángel Gabilondo, y el secretario general del PSOE de esta comunidad, José Manuel Franco.

Lastra ha trasladado su apoyo al candidato socialista en Madrid si finalmente hay elecciones porque representa la "confianza, la honestidad y la esperanza" que necesita la región: "Es necesaria una política honesta, que no sea un mercado persa, que no sea la subasta de voluntades y el tráfico de votos y sobres de la derecha", ha enfatizado.

"Esta derecha -ha añadido- que solo tiene una moral de saldo, que compra cargos, que degrada las instituciones y corrompe la política, que habla de patria pero que solo se preocupa por su patrimonio privado".

Y una derecha que, aunque "ha cambiado de cara", es la misma de siempre, la que "corrompió" la política de las instituciones "con el tamayazo de Aguirre" y que vuelve a hacerlo "con el tamayazo de Casado".

Porque el líder de los populares, según Lastra, está haciendo lo que aprendió en el PP de Madrid, "el kilómetro cero de todos los chanchullos y las corrupciones de esta derecha".

La portavoz socialista ha defendido que la moción que su partido presentó en Murcia fue un intento de acabar con la corrupción que "ya no salpica al PP, sino que lo inunda", pero ese "mismo PP de la caja B sigue vendiendo cargos y gobiernos al mejor postor para tapar su corrupción".

"Un líder que aspira a gobernar debería expresar lo mejor de un país y de una sociedad, no lo peor" como en su opinión hace Casado, que empaña la política "con tránsfugas y pactando con la extrema derecha".

Gabilondo ve como una irresponsabilidad" las elecciones en Madrid

Por su parte, Ángel Gabilondo, ha defendido este domingo que "el arte del acuerdo es la clave de la política", pero sin embargo en esta comunidad no han sido capaces de cumplirlo, porque "no son seres de palabra", es más, "no tienen palabra".

En el encuentro telemático "Madrid. Por una política honesta", Gabilondo se ha mostrado "orgullosísimo" y cree que es un "absoluto privilegio" poder representar a los socialistas madrileños si finalmente se celebran las elecciones convocadas por Isabel Díaz Ayuso "o hay alguna otra cosa".

Una convocatoria que ha vuelto a tachar de "irresponsabilidad": "Estamos en una pandemia y las medidas que se estén tomando no están a la altura de lo que Madrid necesita", ha criticado.

Gabilondo ha reivindicado el valor de la palabra, que tan "pisoteada" ha sido esta semana, y ha criticado la política del Gobierno madrileño, que "quiere dar protagonismo a la presidencia en una presidenta que hace del protagonismo el único objetivo político".

"Eso sí que es una pérdida de la palabra", ha criticado el dirigente socialista, que ha defendido el "arte del acuerdo" porque es "la clave de la política". "Hay que ser muy valiente y tener mucho coraje para ser moderado y llegar a acuerdos", ha enfatizado.

Sin embargo, en Madrid "el problema ya no es que no hacen acuerdos; es que, cuando los hacen, no los cumplen", porque "no son seres de palabra, no tienen palabra, y sin palabra estamos perdidos".