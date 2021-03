Después de que el TSJM diera la razón a Isabel Díaz Ayuso en su convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid, la presidenta ha acudido este lunes a 'El programa de Ana Rosa', donde ha sido entrevistada por la presentadora, con la que ha hablado de la campaña electoral que acaba de empezar.

"¿Está preparada para lo que le viene?", le preguntaba Ana Rosa sobre lo que le puede venir en estos nuevos comicios. Ayuso respondía que ya está acostumbrada a los ataques: "Soy consciente porque no me han dejado ni un solo día, yo desde que fui candidata me han hecho todo tipo de campañas desprestigio". La presentadora le ha recordado los descalificativos que le han dedicado en estos años de mandato: "Imprudente, osada, temeraria, excéntrica, psicópata..."

La que ha sido presidenta de Madrid apuntaba que también le han llamado "fascista" y ha defendido que cuando eso ocurre es que "estás haciendo las cosas bien". "¿A ti te lo han llamado alguna vez?", le ha preguntado Díaz Ayuso a Ana Rosa, a lo que ella respondía: "A mí todos los días". "Entonces estás en el lado bueno de la historia", añadía ella.

La presentadora ha pasado por alto su polémica declaración diciendo que a ella le "toca un pie" lo que le digan. "La presidenta es más joven, pero a mí, a estas alturas de mi vida, sé muy bien quién soy, dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que he sido y qué es lo que siento... Las etiquetas me dan igual", aseguraba Ana Rosa.