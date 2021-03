El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado ha afeado a los miembros que están abandonando Ciudadanos que no suelten "el acta" y sigan "cobrando del partido del cual reniegan".

"Abandonáis el partido pero no soltáis el acta. Seguís cobrando gracias al partido del que hoy renegáis. Estábais en Ciudadanos pero no erais de Ciudadanos. Hoy más que nunca, orgulloso de ser de Ciudadanos", ha lanzado Aguado en su cuenta de Twitter bajo el hashtag '#YoMeQuedoEnCs'.

Uno de los parlamentarios autonómicos que ha abandonado al partido es Sergio Brabezo, que llegó a acusar a Cs de promover una moción de censura contra la presidenta. Fuentes de la formación naranja han señalado a Europa Press que Brabezo se da de baja de Ciudadanos pero que mantiene el acta y sigue cobrando.

Por su parte, también la diputada 'naranja' Marta Marbán anunció que abandonaba Ciudadanos porque no se "identifica" con lo que esta pasando en el partido. "Lo que no se comprende no se defiende", manifestó.

A su parecer, "los ataques personales no son dignos de un partido moderado y centrado". Considera que el aterrizaje de Iglesias en Madrid es "un peligro" y necesita "en frente candidatos serios y que generen confianza a los madrileños". "Esto ahora mismo no lo hay en Ciudadanos y no quiero seguir formando parte de ello", dijo.

En el ámbito nacional, el diputado Ciudadanos Pablo Cambronero anunció ayer que abandonaba la formación y se marchaba al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados.