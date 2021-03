El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha remitido un escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en el que traslada su "arrepentimiento" por los delitos y hechos por los que ha sido juzgado e informa de que ha solicitado ingresar en el nuevo programa de rehabilitación para delincuencia económica.

En el escrito con fecha del pasado 15 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el empresario, que se encuentra en el centro penitenciario de Valdemoro, afirma que tiene que "pedir públicamente perdón por ello, y significar que estas actuaciones sólo pueden conducir a una persona a prisión".

"En un momento dado de mi vida tuve acceso a formas de ganar dinero ilícita y fácilmente, cuando debí abstenerme de tales prácticas", admite Correa, que añade que su arrepentimiento "no es formal", sino que deriva "de una profunda reflexión".

Así, Correa admite en su escrito que "en unos primeros momentos" de su defensa no asumió tales hechos y delitos y usaba como "excusa" que durante su actividad no dejó de "utilizar un sistema corrupto muy generalizado". Y añade que la conducta que tuvo entonces "no tiene justificación ni siquiera en ese contexto, puesto que muchos otros en esa situación se abstuvieron de cometer delitos".

Ocho años en prisión

Correa está condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo a 51 años de prisión -rebajó 11 meses la pena impuesta por la Audiencia Nacional- por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) y a otros 13 años de cárcel por los amaños en la contratación del montaje del expositor de la Generalitat Valenciana en Fitur en las ediciones de 2005 a 2009. La Audiencia Nacional también le ha condenado por otras piezas separadas de la macrocausa.

Ingresó en el centro penitenciario para cumplir condena en febrero de 2017, tiempo al que hay que sumar los más de tres años que estuvo en prisión preventiva. En total, según indica en el escrito, ha cumplido ya "ocho años de prisión" de los "múltiples delitos de corrupción" a los que ha sido condenado.

Con todo ello, el líder de la Gürtel informa al juez de Vigilancia Penitenciaria que ha solicitado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que quiere participar en el nuevo Programa de rehabilitación para delincuencia económica, que tiene una duración aproximada de diez a once meses, y se compone de 32 sesiones a las que habrá que añadir las de Justicia Restaurativa.

Arrepentimiento

Además, reitera su voluntad de colaborar con la Justicia, recordando que ya remitió otro escrito a la Fiscalía Anticorrupción mostrando su arrepentimiento en relación a la pieza relativa a las irregularidades en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, que se juzgará a partir del próximo mes de septiembre.

Destaca asimismo que también ha dado su autorización para que la Audiencia Nacional reclame a las autoridades suizas que se repatríe "el dinero que permanecía en cuentas bancarias de Suiza" para satisfacer la responsabilidad civil fijada en la sentencia del Tribunal Supremo sobre la primera época de la trama Gürtel.

En concreto, la Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional solicitó al banco Credit Suisse que libre 24.041.213 euros que Correa tiene en la cuenta a nombre de la sociedad Golden Chain Properties.