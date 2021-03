El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha animado este lunes a Ciudadanos a que "por dignidad propia" rompa todos sus pactos en ayuntamientos y comunidades autónomas, empezando por Castilla y León, donde este lunes se debate la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de coalición del PP con Cs.

Eso sí, el dirigente socialista ha negado que estén alentando el "transfugismo", como les ha acusado el presidente de esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, porque ellos "no compran" voluntades, como sí denuncian que hizo el PP con los tres exdiputados de Ciudadanos en Murcia, que ahora forman parte del Gobierno del 'popular' Fernando López Miras. "No hay comparación", ha defendido.

Es más, Ábalos ha diferenciado el caso de esos tres exdiputados de Ciudadanos en Murcia del caso que ha tenido lugar en Castilla y León de la diputada autonómica María Montero, que ha dejado Ciudadanos para irse al Grupo Mixto antes de comenzar el debate de la moción de censura. Al ser preguntado sobre si el PSOE está dispuesto a contar con el apoyo de esta diputada, que también ha sido tachada de tránsfuga, Ábalos ha argumentado que precisamente ella ha abandonado Ciudadanos "previamente" a que se debata la moción, mientras que en Murcia, los díscolos pactaron con el PP rechazar la moción de censura sin salirse de Ciudadanos.

Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz, tras al reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF), en la que los máximos dirigentes del PSOE han analizado la situación en Castilla y León, y han acordado hacer un llamamiento a Ciudadanos para que rompa sus pactos con el PP en esta región y en el resto de comunidades y ayuntamientos donde gobiernan. "Queremos animar a la dirección de Ciudadanos a que por higiene democrática y ante la campaña del PP para fagocitarles, rompan todos los pactos de gobierno en comunidades y ayuntamientos, empezando por Castilla y León, donde se debate la moción", ha recalcado.

El PP quiere "aniquilar" Cs

En este sentido, ha advertido de que los naranjas no pueden seguir apoyando a esta "derecha extrema", que ha calificado de corrupta, porque además está tratando de "aniquilarles". "El PP no busca aliados, quiere cómplices, vasallos, clientes", ha denunciado.

Asimismo, Ábalos ha defendido en su intervención inicial que, a diferencia del PP, el PSOE pide votos, no los "compra". Preguntado sobre las acusaciones del PP de recurrir en Castilla y León al transfuguismo por querer convencer a los procuradores de Ciudadanos de que apoyen la moción, ha defendido que no es comparable con lo ocurrido en Murcia. "No es transfuguismo porque no hemos comprado a nadie, no hemos ofrecido nada. En Murcia, sí lo hicieron, y no es que rompieran la disciplina de voto, es que rompieron su propia voluntad", ha asegurado después, al ser preguntado por esas acusaciones.

Según Ábalos, el caso de Murcia sí que demuestra "muy poco compromiso con las candidaturas de las que formaban parte", y además, los diputados actuaron "a cambio de algo". "Aquí no se da el caso", ha apostillado. "En el caso de Ciudadanos en Murcia evidentemente sabía cuál era la posición de su dirección, pero es más, ellos mismos firmaron la moción. Firmaron contra su propio acto en el que embarcaron a otros", ha ahondado después.