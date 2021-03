La moción de censura en Castilla y León no ha salido finalmente adelante. Arrancaba esta mañana entre durísimos reproches del PSOE al PP y a Ciudadanos y al socialista Luis Tudanca no le han dado los números al no conseguir el apoyo de los diputados naranjas que necesitaba. El resultados ha sido de 37 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones. Alfonso Fernández Mañueco seguirá siendo presidente de Castilla y León.