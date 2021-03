La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha destacado la apuesta del partido por los valores de centro y reniega de "algunos" que quieren dividir a la población entre "supuestos comunistas y fascistas" en el acto de presentación del candidato del partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal.

"¿Sabéis lo que quieren hacer algunos con Madrid? Poner en medio de esta plaza una línea divisoria y dividirnos entre supuestos comunistas y supuestos fascistas", ha recalcado Arrimadas, y ha añadido que en Ciudadanos "no quieren que haya esa línea divisoria", sino un centro amplio.

La presidenta del partido ha explicado que ella ha visto en Cataluña "lo que es romper familias" por la política, así como grupos de amigos y negocios, y advierte que años de este discurso tienen esas consecuencias y "paralizan las instituciones".

"No permitáis que pase en Madrid, en el corazón de nuestro país, porque si pasa aquí, pasará en toda España", ha sentenciado. "Por eso, Madrid necesita una opción como Ciudadanos. Madrid necesita un gobierno liderado por Ciudadanos".

Arrimadas ha apuntado en este sentido que "hay que defender el centro en Madrid" y, desde ahí, hacerlo para toda España. Queremos un Madrid que piense en el 2030, no que reproduzca los discursos de los años 30".

Asimismo, la presidenta del partido ha querido recordar que Ciudadanos ya ha estado en el gobierno y ha puesto de relieve la labor de los consejeros de su partido en áreas como transportes, economía o cultura, entre otras, y, en concreto, el de Ignacio Aguado, que hasta hace unas semanas era el vicepresidente de la Comunidad.

Villacís dice que trabajarán "más duro"

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este sábado que Ciudadanos va a tener que trabajar "mucho más duro" durante la campaña electoral para que Madrid "no vuelva a tiempos oscuros ni a ser gobernada por los que quieren confrontar y dividir", recalcando que no permitirán "convertir la política en un reality como están haciendo muchos".

En primer lugar, la vicealcaldesa madrileña y portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid ha destacado que no se debería estar ante unas elecciones. Pese a ello, ha querido elogiar a los integrantes de la lista de la formación naranja, el que fuera el equipo del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, por defender "los valores de centro", lo que actualmente "no es muy fácil".

"Toda esta gente defiende los valores de centro, pase lo que pase y las cosas no son fáciles. Hemos tenido momentos agridulces, pero luchar es nuestra especialidad", ha recalcado la líder madrileña de Cs, tras lo que ha solicitado un aplauso para todo el equipo que acompañará a Bal.

"Hay que ser fuertes y estar convencidos para defender estos valores. He visto a mucha gente flaquear y que le han temblado las piernas cuando las cosas se ponen difíciles. No vamos a permitir que nos lleven a hablar de discursos antiguos, casposos, de izquierdas y de derechas. Madrid no es eso. Madrid es una ciudad abierta, libre, liberal. Eso es lo que se votó. Ahora nos hacen elegir entre libertad, comunismo, socialismo...", ha reseñado.

"UNA VIDA DE HONRA"

Tras ello, ha dedicado elogios hacia el candidato a presidir la Puerta del Sol por representar "una vida de honra" siendo abogado del Estado hasta que fue cesado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Decirte que lo vas a tener que hacer muy bien y estar a la altura de Ignacio Aguado, que lo estaba haciendo muy bien y siempre ha hecho lo correcto", ha señalado aplaudiendo a continuación que el exvicepresidente no haya optado por las opciones fáciles y cambiar de "chaqueta como han hecho otros".

Villacís ha destacado que Bal le dijera a Sánchez que "por encima suyo estaba la ley y por encima de los intereses del PSOE estaba España". "Imaginaos toda una vida de trayectoria pública y verte en la tesitura de tener que decir no a Sánchez", ha subrayado.

Así, ha reseñado que "aquel día Bal renunció a su carrera como abogado del Estado pero aquel día se logró el respeto de todos los españoles". "Ese es Edmundo, lo que va a representar. Un abogado cesado al que quiso arrodillar Sánchez y acabó arrodillando a Sánchez", ha recalcado.

Tras ello, ha destacado que es "muy difícil hacer lo correcto como hizo Edmundo e Inés Arrimadas en un mundo de tiburones", insistiendo en que "el centro es incómodo". "Hay muchos que lo quieren matar y quizás algunos están más cómodos hablando con los polos", ha agregado "Madrid no quiere hablar ni de fascistas ni de comunistas. Eso no es Madrid. Madrid es una ciudad libre y luminosa, abierta que abraza, que acoge, que ha convertido a Inés en madrileña. Madrid es una ciudad y Madrid no va a volver a tiempos oscuras ni a ser gobernada por los que nos quieren confrontar y dividir", ha aseverado.

Villacís ha asegurado que Cs va a "tener que trabajar mucho más duro en estas elecciones", va a recorrer "muchas calles" y van a tener que luchar contra "las mentiras y bulos", hablando sobre los problemas reales de los madrileños como la bajada de impuestos "de la gente que no está cobrando los ERTES". "De un Madrid sostenible, de verdad, el Madrid de la gente que sale de su casa se encuentra y no de los que quieren convertir la política en un reality", ha reseñado.

Edmundo Bal: "Si no hay Ciudadanos hay populismo, radicalidad y extremos"

Por último, el candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha proclamado este sábado que sin su partido hay "populismo, radicalidad, demagogia y sectarismo", y ha rechazado que "los extremos" gobiernen una tierra de "paz, concordia y de valientes" como es Madrid.

Bal se ha presentado como un hombre de "barrio" y un "servidor público", "preocupado" porque "nos quieren dividir y desunir" en una región "de paz, de concordia, de valientes, de emprendedores" a los que quiere hacer "recuperar la esperanza" mientras "hay quien está interesado en repetir aquí lo que pasó en Cataluña", como ha advertido también la presidenta del partido.

"Si no hay Ciudadanos hay extremos, hay populismo, hay radicalidad, hay demagogia, sectarismo, mal gobierno. Yo no quiero que esta tierra donde yo vivo la gobiernen los extremos. Yo no quiero que esta tierra donde yo vivo, donde yo disfruto, donde yo salgo, donde yo me relaciono con la gente, la gobierne Podemos, Vox o el Podemos bis, el Más Podemos", ha apuntado el candidato de los naranjas en referencia a Más Madrid.

Bal, que salió vencedor en las primarias de cara al 4 de mayo con el voto del 89,43 % de los afiliados, presentó el viernes a los veinte primeros integrantes de su lista, con Esther Ruiz como número dos y el actual portavoz en la Asamblea, César Zafra, como número tres.

En el resto del listado se incluye a buena parte de los diputados de la formación naranja en el Parlamento madrileño, con las conocidas ausencias del exvicepresidente regional Ignacio Aguado y del expresidente madrileño con el PP y exconsejero con los naranjas Ángel Garrido, quienes han estado presentes en la plaza de Santa Ana, entre otros, y han recibido los aplausos de los allí congregados.