Como era predecible, el veredicto de la Agencia Europea del Medicamento sobre los "posibles vínculos" entre la vacunación con AstraZeneca y los raros casos de coágulos sanguíneos notificados, ha incrementado la desconfianza hacia esta vacuna. Una situación a la que también contribuye que la UE no ha adoptado un criterio único de administración y España haya cambiado el plan en varias ocasiones: primero se destinó a los trabajadores esenciales de menos de 55 años, luego se amplió a toda la población de 60 a 65 años y ahora se ha decidido acotar su uso a personas de entre 60 y 69 años.

Aunque no hay datos nacionales sobre si la desconfianza se ha traducido en anulaciones de cita, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha afirmado este viernes que "en torno al 60% o 70%" de las personas convocadas para ser vacunadas por AstraZeneca en la Comunidad de Madrid ha anulado en los dos últimos días su cita, después de que el miércoles por la noche Consejo Interterritorial de Salud prohibiese su administración en menores de 60 años, debido a que los trombos se han dado mayoritariamente en personas más jóvenes. Y antes de esa fecha las cancelaciones eran en torno "al 2% o 3%" en la Comunidad de Madrid, según Zapatero.

La confrontación

Se trata de una clara disminución que puede deberse al temor que muchos ciudadanos sienten ante la posibilidad, aunque es muy pequeña, de sufrir una trombosis grave tras ser vacunado. De hecho, una reciente encuesta de la base de datos YouGov refleja que ha aumentado en un mes del 25% al 52% el número de personas que piensan que esta vacuna es insegura.

Si bien, el viceconsejero madrileño no ha mencionado esta desconfianza sino que, en plena precampaña y en consonancia con la confrontación que Ayuso mantiene desde hace meses con el Gobierno central, ha achacado las anulaciones al "cortejo de confusión" creado por el Ministerio de Sanidad con los cambios de criterio sobre la vacuna.

"La prioridad es vacunar con las tres vacunas pero sobre si una surgen dudas sobre sus efectos secundarios y encima se hace una campaña de comunicación francamente mala, lo que hemos conseguido son las anulaciones", ha señalado en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica en la comunidad.

Voto en contra

Madrid fue la única autonomía que votó en contra de suspender su uso en personas menores de 60 años, con el argumento de que la EMA ha señalado que son más los beneficios que los riesgos y no ha pedido acotar el antígeno a ningún grupo de edad. En opinión de Zapatero, restringir su uso a personas de 60 a 69 años en España no sigue ningún "criterio técnico".

Por ello, se ha mostrado partidario de se pongan segundas dosis a las personas ya vacunadas con AstraZeneca, recordando que en el Reino Unido, con cinco millones de personas vacunadas con la pauta completa, no se ha producido ningún trombo debido a la segunda administración del suero.

Si bien, el Ministerio de Sanidad aún no ha decidido qué hará con estas personas, si les podrá una dosis de otra vacuna, les administrará de nuevo AstraZeneca o limitará su inmunización a un pinchazo.