Cuando en la era prepandémica se formaban largas colas en los alrededores del WiZink Center era porque se avecinaba un gran evento deportivo o algún espectáculo. Sin embargo, este viernes, cientos de personas hacían cola bajo la lluvia junto al antiguo Palacio de los Deportes de Madrid para vivir en primera persona el evento "más importante" de la historia del recinto.

Más de 4.000 personas de entre 60 y 65 han sido citadas para recibir hoy una dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 en el primer día del WiZink Center como centro de vacunación masiva, en un dispositivo de varias plantas instalado en el ala sur del recinto multiusos preparado al milímetro y en un tiempo récord.

Con la apertura de este nuevo centro de vacunación masiva, la Comunidad de Madrid ya cuenta con tres recintos destinados para ello tras el estadio Wanda Metropolitano y el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que desde hace varias semanas llevan utilizándose para este fin.

El WiZink Center cuenta con 16 puestos de vacunación en 4.500 metros cuadrados, pero se está trabajando para que esta cifra se pueda "doblar o incluso triplicar" en caso de que fuera necesario en torno a los 77.000 metros con los que cuenta el recinto, ha explicado la Directora de Comunicación del WiZink Center, María Vidal.

A la vez que se administraban las dosis de AstraZeneca, la pista y el graderío del estadio acogían esta mañana los cuartos de final del World Padel Tour dentro del torneo 'Adeslas Madrid Open' que se celebra en el WiZink Center hasta el próximo domingo.

Vidal ha relatado a Efe que la próxima semana la vacunación se hará de forma simultanea con partidos de la Supercopa de España de Fútbol Sala y partidos de baloncesto o con varios conciertos que hay programados a principios de mayo.

Este proyecto ha sido "todo un reto" que han acogido "con los brazos abiertos" en el WiZink, pero que están acostumbrados a organizar eventos de gran magnitud y cuentan con el apoyo de los colaboradores del recinto, ha explicado Vidal.

El dispositivo se ha montado en un plazo de una semana

Para llevar a cabo la vacunación, el dispositivo se ha montado en un plazo de una semana y se han acometido actuaciones como la construcción urgente de puertas que no existían o la compra de material como mesas o sillas.

Los pacientes que llegaban al WiZink Center a ser inoculados, esperaban una cola en la que "no hemos parado de andar", ha contado a Efe Nieves, una paciente de 62 años que se ha "asustado" cuando ha llegado a la puerta y ha visto ese cúmulo de gente.

Posteriormente, los pacientes recibían un ticket con el número de llegada y aguardaban hasta que en una de las pantallas del recinto aparecía el número que se les asignaba previamente y el puesto de vacunación al que tenían que acudir a vacunarse.

"Ha sido muy eficaz. Había oído que en otros sitios hay unas colas de horas y aquí no; la verdad es que me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido gratamente", señalaba Nieves a Efe tras recibir su dosis.

Obdulio, de 64 años, que recibió su primera dosis en el Wanda Metropolitano, ha acudido al WiZink Center para recibir la segunda y ha destacado la cantidad de personal del dispositivo que hay informando a los pacientes de lo que tienen que hacer en cada momento.

"Hay gente que te atiende por donde tienes que ir, lo que tienes que llevar preparado, esperar muy poco tiempo en todos los tiempos, llegar y vacunarte (...) La verdad lo he visto más organizado que en el Wanda".

Víctor Escudero, un técnico de Emergencias Sanitarias del Summa 112, ha contado a Efe que la gente está acogiendo "muy bien" el dispositivo que se ha montado en el antiguo Palacio de los Deportes, que -dice- está funcionando con "cierta fluidez" y esperan poder "llegar a más personas".

A pesar de las informaciones negativas de los últimos días con respecto a la vacuna de AstraZeneca, Escudero ha destacado que no se ha notado una ausencia mayor "de lo que puede ser habitual" de la personas a las que se ha citado.

La vacunación masiva en el WiZink Center se desarrollará de lunes a domingo en horario de mañana y de tarde.