La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que nunca ha hablado de cargos con el líder del PP, Pablo Casado, y ha avisado a este partido de que "Cs no está en venta", después de que los 'populares' revelaran que el verano pasado ofrecieron que la dirección de la formación naranja se integrara en la del PP y que Arrimadas se convirtiera en la portavoz en el Congreso.

"Nosotros nunca hemos hablado de cargos. Y aunque me lo hubiera dicho, Ciudadanos no está en venta y yo no me vendo por un cargo. No entiendo por qué está diciendo esto el señor Casado", ha respondido Arrimadas, en una entrevista en RNE, cuando le han preguntado si hablaron de esa oferta a la que se refieren los 'populares'.

Sobre si se analizó la posible integración de Cs en el PP, ha dicho: "Nosotros hemos habado de muchas cosas y yo le ofrecí ir juntos en Cataluña como una coalición electoral, la misma fórmula que en Euskadi, y no quisieron".

Arrimadas considera que si el PP se negó a formar una alianza con su partido en Cataluña para "sumar esfuerzos frente al nacionalismo" ante los comicios del pasado 14 de febrero, es "evidente" que no tenía "ninguna intención de sumar en ningún otro sitio".