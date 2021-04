El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha recordado este lunes que el final del estado de alarma no implicaría acabar con las restricciones de movilidad "mucho más locales" y "perimetrales a pequeña escala" que se "puedan mantener".

"Que acabe o no alarma, no es lo mismo que acaben o no las restricciones de movilidad. Son cosas diferentes", ha defendido Simón en la rueda de prensa de seguimiento del coronavirus desde el Ministerio de Sanidad, en la que ha dicho que el final de este régimen excepcional no significa que acaben las restricciones de movilidad "mucho más locales o perimetrales a pequeña escala".

"Hay muchísimas medidas que se pueden aplicar en territorios que no sean de ámbito comunitario o nacional. Que nadie confunda el fin del estado de alarma con el fin de las medidas de prevención de la transmisión. No tiene nada que ver. No cometamos errores del pasado", ha insistido Simón.

En este contexto, ha recordado que hasta el 9 de mayo, fecha en la que finaliza el actual estado de alarma, "la situación no tiene nada que ver con la hoy y hace un mes". Así, ha pedido esperar a corroborar la evolución de la situación del Covid unos días antes para hacer "estimaciones". "La intención es no renovarlo. Otra cosa es que no estén previstas todas las opciones", ha señalado.

Los datos de Madrid

Por otro lado, Simón ha rechazado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó que podría haber conseguido que el cien por cien de la población madrileña estuviera vacunada en estos momentos si no dependiera del Gobierno.

"No se podría haber vacunado al cien por cien porque no hay vacunas para todos. Hay que tener cuidado de distinguir los deseos e hipótesis. Lo cierto es que la disponibilidad global de vacunas es la que es. Salirse de ese marco son quimeras. Si quien lo ha dicho es consciente, lo habrá puesto en el saco de los deseos o de la intención", ha reivindicado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

En una entrevista la semana pasada, Ayuso defendió la estrategia de Madrid en medio de las polémicas discusiones con los productores de la vacuna rusa 'Sputnik V'. "Si no hubiera sido por el consenso con el Gobierno de España yo ya tendría Madrid vacunada al cien por cien", argumentó.

Por otra parte, Simón ha sido preguntado acerca de las declaraciones del candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien ha aseverado, en un desayuno informativo con Europa Press, que la mortalidad por COVID-19 en la región es "muy superior a la media nacional".

"Hay unos índices de fallecimiento y mortalidad muy superiores a la media nacional", ha indicado tras señalar que "los fallecidos en Madrid superan la media nacional", y ha citado el último dato disponible, del viernes, cuando el dato de fallecidos en Madrid era del 59 por ciento superior a la media nacional.

Al respecto, el epidemiólogo, quien ha señalado que no quiere meterse en la campaña electoral, ha destacado que Madrid ha tenido una incidencia "un 35 por ciento mayor" que la media nacional, por lo que ha sufrido un "35 por ciento más de fallecimientos".

"Sabemos que Madrid ha detectado globalmente, en toda la epidemia, un 22 por ciento menos de casos que el promedio nacional, pero otras comunidades autónomas también están por debajo del promedio. La incidencia global de Madrid ha sido mayor que la de otras CCAA, pero eso lo sabemos desde marzo del año pasado. Es una ciudad muy poblada, con mucha afluencia del exterior... Lo que me llama la atención es que esto solamente nos interese en momentos muy concretos", ha criticado.

En este sentido, ha insistido en apoyar los datos de Madrid, frente a la posición, por ejemplo, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dudó de la fiabilidad de las cifras aportadas por el Ejecutivo liderado por Ayuso.

"Los datos de vigilancia epidemiológica se rigen por los mismos criterios en todas las comunidades autónomas. Los datos que tiene la Comunidad de Madrid son verdaderos, otra cosa es si tienen la exhaustividad que nos gustaría", ha apuntado, en relación sobre su capacidad real de detección de positivos.