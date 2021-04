La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido tras el polémico debate que se ha producido este viernes en la Cadena Ser que "sin ninguna duda" condena "cualquier amenaza", como ha hecho "siempre".

"Acabo de salir de un acto con Sus Majestades los Reyes en Alcalá de Henares y estoy viendo la polémica", ha escrito previamente, en el mismo mensaje de Twitter, acompañado de una foto con ellos, en Alcalá de Henares.

Así se ha pronunciado la presidenta después de finalizar el segundo debate entre los candidatos, al que ella declinó acudir, que ha estado marcado por la bronca y la marcha del mismo de los tres candidatos de la izquierda, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, no reconociera las amenazas de muerte al candidato de Unidas Podemos.

Por su parte, el PP de Madrid, tras finalizar el debate, ha escrito en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Iglesias, cierra al salir. 4 de mayo". Minutos después lo han borrado.

Por su parte, elpresidente del PP, Pablo Casado, ha expresado este viernes un apoyo "sin matices" al candidato de Unidas Podemos l, mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha acusado de "hipocresía".

"No condenar este tipo de agresiones personales es muy grave", ha afirmado Casado desde la cuesta de Moyano, en Madrid, donde ha defendido que, si no se diferencia entre la política y los ataques personales, "la democracia no merecería la pena".

Por contra, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, ha defendido que Podemos y también Vox, deben condenar la violencia "venga de donde venga" y ha acusado a Iglesias de "hipocresía y cinismo" por haberse levantado del debate ante la actitud de Rocío Monasterio.

"Hacer lo que hace Podemos"

"Me extraña que Pablo Iglesias se haya levantado de esa mesa, porque Vox haya hecho exactamente lo mismo que hace él. Vox en este episodio ha hecho lo mismo que hace Podemos: negarlo cuando no le parece que sea conveniente condenar la violencia", ha afirmado Almeida.

Ambos han dicho desconocer por qué el PP de la Comunidad de Madrid ha publicado y borrado después un tuit que rezaba "Iglesias, cierre al salir", un mensaje que el PSOE ha tildado de "inaceptable" en democracia ante el que ha agregado: "Ya habéis elegido".

A preguntas de los periodistas, Casado ha especulado con que el mensaje se haya eliminado al conocer el motivo por el que Iglesias abandonaba el debate, mientras Almeida ha señalado que espera poder decir eso a Iglesias si no logra representación en la Asamblea de Madrid.