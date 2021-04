El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo el voto para "frenar la amenaza extremista de la ultraderecha" que representa Vox, ante las amenazas de muerte recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

"Vox es una amenaza para la democracia", ha sentenciado Sánchez en el mitin de ecuador de la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid que ha celebrado el PSOE en Getafe, en el que ha arropado al candidato socialista, Ángel Gabilondo.

Durante su intervención, el líder socialista se ha mostrado muy duro con Vox por "acusar" a Marlaska, Iglesias y Gámez de inventarse las amenazas, y ha avisado que es "la última línea que cruzan". "Lo que está ocurriendo es algo que debemos parar de inmediato, así que se acabó, no es normal. Ya no se trata de Madrid, se trata de nuestra democracia", ha defendido.

El presidente del Gobierno ha alertado de que los seguidores del asalto al Capitolio de Washington están a "muy pocos metros". "Nos estremecemos cuando recordamos la marcha sobre el Capitolio de Washington, de la capital estadounidense, con su reguero de violencia y de odio, pero sus equivalentes, la gente que defiende lo mismo que vimos en el Capitolio de Washington, los tenemos a muy pocos metros de nosotros", ha sostenido Sánchez en un acto electoral en Getafe (Madrid).

El presidente del Ejecutivo ha advertido de que hay que reconocer que la democracia española tiene un problema, la ultraderecha, que también afecta a democracias maduras como la francesa, la alemana o la estadounidense, y ha subrayado que los demócratas han de recurrir a la "fuerza del voto" como respuesta ante el odio.

"Nos horrorizamos cuando vemos al neofascismo competir, incluso con garantías de poder superar la primera vuelta de las elecciones francesas, pero sus amigos están a muy pocos metros de nosotros, se asoman a los medios de comunicación, esparcen el veneno del odio entre aquellos que no piensan como ellos", ha criticado.

Sánchez ha hecho hincapié en que el discurso del odio se está extendiendo: "Ha llegado la hora de ser claro y decir que Vox representa una amenaza para la democracia española, una amenaza para la convivencia de los españoles".

El secretario general de los socialistas ha indicado que ese partido cruzó una línea el pasado viernes en el debate de la Cadena Ser, al no condenar las amenazas de muerte al candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero ha asegurado que será "la última línea que cruce".

Sánchez ha dicho que el hecho de que la candidata de Vox Rocío Monasterio culpara a los amenazados de haber conspirado para enviarse a sí mismos las amenazas es "algo muy grave que lo ha cambiado todo" y que no va a ser un paso más que se considere una travesura.

Ha destacado que hasta ahora han soportado los gritos, los insultos, el odio, las mentiras e incluso las amenazas de la extrema derecha, algo que incluso se ha llegado a considerar "normal", pero ha advertido de que ha llegado el momento de reconocer que la democracia tiene un problema.

"Todos los demócratas estamos convocados, nos hemos levantado y nos hemos puesto en pie para decir 'basta'.(...) No es normal que aceptemos esto como algo normal. Necesitamos la máxima movilización porque se trata de nuestros derechos. No es normal quitar importancia a algo tan grave como una amenaza de muerte, se trata de la convivencia de todos y de todas. No es normal ser equidistante", ha afirmado.

"No es una anécdota, no es un caso aislado; lo que está ocurriendo aquí y en otras partes del mundo es algo que tenemos que parar de inmediato porque no se trata de Madrid, es nuestra democracia", ha añadido.

Sánchez ha enfatizado que Vox "no es un partido cualquiera" sino que "sostiene con su voto a gobiernos del PP en distintas partes de España" y es la formación con la que pretenden gobernar los populares en Madrid, ante lo que ha llamado a "defender la democracia con los votos" con serenidad y contundencia para evitar retroceder en derechos y libertades.

"Ante cada provocación van a tener una respuesta; ante cada insulto, nuestro repudio; y ante su odio, la fuerza del voto, la fuerza de la democracia", ha concluido.

Marlaska: "Nunca daremos un paso atrás"

También ha tomado la palabra en el mitin Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, que ha vuelto a criticar la equidistancia de los partidos de derecha frente al señalamiento de las personas, sin "condena real" a esos hechos, y ha resaltado que el PSOE nunca dará un paso atrás y se seguirá enfrentando "al intolerante y al que no entiende que la diversidad es riqueza".

"Nos hemos enfrentado al que nos señala y nunca daremos un paso atrás, eso que lo tengan en cuenta", ha subrayado el responsable de Interior, mientras calificaba de "abominable" el cartel de Vox contra los menores extranjeros no acompañados por ser un ataque contra los vulnerables.

Por su parte, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido en que estas elecciones "ganará la democracia o vencerá el odio", y ha advertido a los "violentos" que los socialistas y la izquierda "van a frenar su paso".

"Nos han querido convencer de que Madrid era del PP y el santuario de la ultraderecha pero Madrid ha despertado y ha dicho basta para poner fin a esta pesadilla", ha aseverado el candidato socialista.

Además, ha reprochado a la presidenta regional y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, sus declaraciones de que "si te llaman fascista estás en el lado bueno de la historia" porque es la "cómplice" de la ultraderecha para "alentar el miedo y el odio".

El acto electoral ha coincido con el 47 aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal que puso fin a la dictadura en ese país. Tanto Gabilondo como el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, han recordado la canción que representa al 25 de abril , "Grandola Vila Morena", como símbolo del Madrid que quiere el PSOE: "En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad".

Advertencia de Gabilondo

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha avisado este domingo a la ultraderecha de que "ninguna amenaza" logrará que deje de latir su corazón de izquierdas y ha insistido en que quiere "palabras y no balas".

"A los violentos os digo: Aquí estamos, somos la izquierda y no vamos a pedir perdón por ello. Tenemos nuestro orgullo, somos el PSOE. Estos días he sentido cómo Madrid se rebela, cómo se revolvía ante una pesadilla que nos recuerda a épocas pasadas de oscuridad y no queremos que eso vuelva", ha lanzado Gabilondo.

Para el candidato socialista, el próximo 4 de mayo pueden ocurrir dos cosas, "o gana la democracia o vencen los insultos y el odio. Por ello, ha animado, para que esto último no suceda, a que el próximo 4 de mayo se movilicen "todos los demócratas" para parar al extremismo de la ultraderecha "con los valores humanos", en las urnas.

"Los demócratas somos más, más unidos e iguales. Quedan nueve días para la votación, hay tiempo de sobra para callar el discurso del odio con ilusión, entusiasmo y dignidad. Voto a voto lo conseguiremos", ha lanzado.

Asimismo, ha insistido en que le "indigna" la "indiferencia" de la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante las amenazas de "sus socios de la ultraderecha"

A su juicio, esa "indiferencia" provoca que la "ultraderecha tome cuerpo", ya que para llegar a las instituciones el fascismo "necesita cómplices". Ante esto, cree que el pueblo de Madrid debe "defenderse de los pensamientos totalitarios y no dejarse arrastrar ni humillar por ellos".