El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este jueves que a él desde Moncloa no le "teledirige" nadie porque es "muy pertinaz y muy resistente".

En una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Gabilondo, al ser preguntado si le gustaría que Iglesias estuviera dentro de su gobierno ha contestado que no suele hacer las cosas que le gustan, sino las que debe y que apuesta por formar un gobierno "progresista, centrado y sin extremismos".

A este respecto, sobre si tiene que hacer a veces lo que debe y no lo que quiere y si la campaña está 'teledirigida' por Moncloa y al ser preguntado sobre qué hará si le imponen que Iglesias entre en el Gobierno de Madrid, ha defendido que él es "muy pertinaz y muy resistente".

"Lo que no quiero no lo hago, cuando me proponen algo que yo no veo que haya de hacerse. Por eso, a mi no me teledirige nadie", ha aseverado el candidato socialista.

En este punto, ha vuelto a afear a Iglesias que vaya diciendo que quiere entrar en gobierno y le ha sugerido de nuevo que "no venda la piel del oso antes de cazarla". Además, ha recordado que él lo que le pidió al morado fue su apoyo para lograr "un gobierno progresista" y no formar gobierno, porque eso es algo que se verá después del 4 de mayo.