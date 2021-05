El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido este martes que los resultados electorales "no son buenos" y ha lamentado no haberlo logrado, por lo que reflexionarán "con tristeza y entereza".

Con el 52,5% escrutado, el PP obtiene 63 escaños de los 136 que tendrá la próxima legislatura la Asamblea de Madrid, lo que se traduce en el 43,59% de los votos, seguido del PSOE, que se queda como segunda fuerza, con 26 escaños y 17,95% de los apoyos.

"Hemos hecho propuestas sosegadas, pero obviamente no lo hemos logrado. Lo lamento, me hubiera conseguirlo sinceramente. Analizaremos lo sucedido, los resultados no son buenos", ha reconocido Gabilondo en rueda de prensa en el Hotel Princesa Plaza donde ha estado siguiendo los resultados con su candidatura.